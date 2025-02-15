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Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук: актеров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях

Сегодня в 17:11
Кадр: Netflix

Голливудские продюсеры предпочитают выбирать актеров с множеством подписчиков в инстаграме*. Об этом рассказала звезда «Очень странных дел» Майя Хоук в выпуске подкаста Happy Sad Confusded.

По ее словам, она чувствует токсичность соцсетей, но не может от них отказаться, потому что большая аудитория в соцсетях «может обеспечить финансирование» для фильма.

«Многие умные режиссеры отговорили меня удалять аккаунт. Оказалось, что продюсеры буквально требуют от них набирать определённое число подписчиков у всего актерского состава. Если я удалю Instagram, режиссеру придется искать других актеров с большой аудиторией, чтобы компенсировать мои 8.9 миллионов», — объяснила Хоук.

Реплику актрисы ретвитнул режиссер «Мстителей» и продюсер Джо Руссо. Он сообщил, что в 2020 году ему запретили брать неназванную звезду «Игры престолов» на роль в фильме ужасов «Родственные души». Актера забраковали, потому что в его соцсетях было 900 тыс. подписчиков, а не 1 млн. Подписчики гадают, что им мог быть Алфи Аллен, игравший Теона Грейджоя.

«Это большая проблема. Нельзя подбирать людей по числу подписчиков, их талант должен играть главную роль. Вряд ли это изменится в ближайшее время. Поэтому актеры, которые в знак протеста удаляют аккаунты в твиттере, инстаграме или тиктоке, сильно вредят своей карьере», — отметил Руссо в ролике в тиктоке.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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