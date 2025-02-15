Звезда «Очень странных дел» Майя Хоук: актеров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях

Реплику актрисы ретвитнул режиссер «Мстителей» и продюсер Джо Руссо. Он сообщил, что в 2020 году ему запретили брать неназванную звезду «Игры престолов» на роль в фильме ужасов «Родственные души». Актера забраковали, потому что в его соцсетях было 900 тыс. подписчиков, а не 1 млн. Подписчики гадают, что им мог быть Алфи Аллен, игравший Теона Грейджоя.