Звезда «Наследников» Брайан Кокс: «Кевин Спейси мой друг. Как вы смеете его отменять?»

«Мы живем в свободном обществе, где людям позволено быть собой. Порой они рискуют перейти границы, особенно в сексуальной сфере. Не все склонны к насилию. Я никогда не считал Кевина Спейси абьюзером. Он, безусловно, заблуждался в вопросах своей сексуальности, но это связано с его внутренней борьбой за принятие себя, с тем, как он справлялся с этой дилеммой, которая повлияла на его жизнь. И, на мой взгляд, наша задача — попытаться понять его мотивы и суть этой борьбы», — отметил Кокс.