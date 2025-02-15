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Звезда «Наследников» Брайан Кокс: «Кевин Спейси мой друг. Как вы смеете его отменять?»

Сегодня в 15:35
Фото: HBO/L’Altrofilm

Звезда «Наследников» Брайан Кокс вступился за Кевина Спейси. Он считает, что коллега «совершил ошибки», но не демонстрировал абъюзивного поведения. Такое мнение актер выразил в интервью The i Paper.

Свою тираду Кокс начал с размышления о собственных недостатках и актерской работе. По его мнению, эгоизм иногда мешал ему быть хорошим отцом для своих детей, а актеру необходимо понимать, почему люди ведут себя тем или иным образом и какие триггеры могут на это влиять.

«Поведение не нужно оправдывать, но необходимо понимать точки напряжения и закоулки разума, в которые человек может заглянуть. Я стараюсь понять людей, и это непросто. Жизнь не делится на черное и белое», — считает артист.

Этим он объяснил неприязнь к «культуре стыда», когда от людей ожидают непременно определенного «корректного поведения». «Корректного поведения в принципе не существует. Мы все в чем‑то виноваты. И право оценивать какие‑то поступки как плохие еще необходимо заслужить через понимание и сострадание», — добавил Кокс.

«Нельзя вот так просто… Кевин [Спейси] мой старый друг. И да, он совершал ошибки… но он также создал множество выдающихся работ. Нынешняя травля выглядит мелочной, подлой и несправедливой», — высказал актер.

«Мы живем в свободном обществе, где людям позволено быть собой. Порой они рискуют перейти границы, особенно в сексуальной сфере. Не все склонны к насилию. Я никогда не считал Кевина Спейси абьюзером. Он, безусловно, заблуждался в вопросах своей сексуальности, но это связано с его внутренней борьбой за принятие себя, с тем, как он справлялся с этой дилеммой, которая повлияла на его жизнь. И, на мой взгляд, наша задача — попытаться понять его мотивы и суть этой борьбы», — отметил Кокс.

«Наступила такая эпоха, где люди могут назвать кого‑то плохим, и — бум — этого человека отменили. Что такое „отменили“? Как вы смеете кого‑то отменять?» — возмутился он.

«Вспомните холокост. Вот что было плохо, несправедливо и не должно было происходить вовсе, это очевидно. Тех, кто его сотворил, вот этих людей нужно отменять. Но почему нужно делать это с теми, кто просто хотел заняться сексом с какими‑то людьми?» — заключил британский актер.

С 2017 года более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных проступках, охватывающих несколько лет: от нежелательных прикосновений до попытки изнасилования. Сам актер все обвинения отрицает, заявляет, что не помнит таких эпизодов, либо настаивает, что контакт был добровольным.

На фоне скандала Netflix прекратил производство сериала «Карточный домик», его агент и пиар-команда разорвали контракты, а Спейси исключили из уже отснятого фильма «Все деньги мира».

В 2023 году суд Саутворк Кроун-Корт в Великобритании признал его невиновным по обвинениям в сексуальных преступлениях от четырех мужчин, относящихся к периоду 2001–2013 годов. Другие иски были закрыты по разным причинам, включая смерть заявителей, отказ от дачи показаний и истечение срока давности.

Кокс не первый актер, поддержавший Спейси. В мае 2024 года в его защиту высказались Шэрон Стоун и Лиам Нисон. Стоун назвала его «гением» и артистом, вокруг которого приятно находиться другим актерам. Нисон подчеркнул, что индустрии необходим человек вроде его коллеги.

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