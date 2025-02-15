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Сериал по «Паразитам» По Джун-хо все еще находится в работе

Сегодня в 13:35
Кадр: Barunson E&A

Сериальная адаптация «Паразитов» По Джун-хо все еще находится в разработке. Об этом режиссер рассказал изданию Deadline на премьерном показе новой картины «Микки 17»

Проект на основе оскароносной картины был анонсирован ещё в 2020 году, до сих пор о нём было мало информации. Последний раз HBO упоминала сериал в 2023-м, называя его «ранней стадией разработки».

«Сценаристы трудятся неистово. Думаю, сам процесс их работы мог бы стать отдельным шоу. Придётся запастись терпением. Всему нужно время», — сказал он.

Кроме корейского постановщика к сериалу прикреплен и соавтор «Наследников» Адам Маккей. В 2021 году он говорил, что их работа представит оригинальную историю, разворачивающуюся в том же мире, что и полнометражная картина.

Пон же с помощью нового проекта хотел исследовать сюжетные линии, которые не вошли в фильм, такие как загадочная история домработницы и ее связь с бункером. Согласно плану постановщика, сериал должен был стать шестичасовым мини-фильмом и углубиться в ранее не раскрытые детали.

Впрочем, на данный момент неизвестна ни дата начала съемок, ни актерский состав. Релизной даты у многосерийных «Паразитов» тоже нет.

Между тем, к выходу близится новая лента от По, научно-фантастический боевик «Микки 17» с Робертом Паттинсоном и Марком Руффало в главных ролях. Первые отзывы от критиков хвалят работу режиссера и называют ее «прекрасной аллегорией для того капиталического ада, в котором мы все оказались». В мировой прокат фильм выйдет 28 февраля.

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