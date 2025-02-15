«Ведомости»: владелец «Ленты» может приобрести «Азбуку вкуса»

По информации издания, сейчас между руководителями сетей идут переговоры. Два собеседника газеты утверждают, что речь идет о продаже всего бизнеса «Азбуки вкуса». В него входят 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 тонн продукции в сутки.