«Ведомости»: владелец «Ленты» может приобрести «Азбуку вкуса»

Холдинг «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова рассматривает возможность приобретения премиальной розничной сети «Азбука вкуса». Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к обеим компаниям.
По информации издания, сейчас между руководителями сетей идут переговоры. Два собеседника газеты утверждают, что речь идет о продаже всего бизнеса «Азбуки вкуса». В него входят 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах мощностью до 50 тонн продукции в сутки.
В «Азбуке вкуса» оценивают сделку в сумму около 40 млрд рублей, отметил один из источников газеты. Другой собеседник добавил, что «Севергрупп» проводит свою оценку. Эксперты издания считают, что магазины стоят от 25 до 30 млрд рублей.
К сети компания уже присматривалась: холдинг уже изучал ее в 2019 году при покупке «Ленты» и позднее. «Сделка логично вписывается в стратегию группы по расширению ретейла», — отмечают «Ведомости».
«Севергрупп» приобрела 41,9% акций сети гипермаркетов «Лента» за 730 млн долларов в 2019 году, а затем нарастила долю почти до 80%. В феврале 2022 года «Лента» за 20 млрд рублей купила онлайн-ретейлера «Утконос», в октябре 2023 года — розничную сеть магазинов у дома «Монетка», а в декабре 2024 года — сеть магазинов товаров для красоты и дома «Улыбка радуги».