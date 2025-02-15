Губернатор Сахалина начал лично принимать женщин, желающих сделать аборт

«Нам надо провести культурную революцию. Изменить отношение к этой проблеме. Живет пара, не расписавшись, — это их дело. Не должно быть культурных предрассудков. У них рождаются дети. Бывает ситуация, когда женщина для себя родила ребенка — от друга, от близкого человека, но нет росписи в загсе. Это почетно, достойно, уважаемо», — добавил он.