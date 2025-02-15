Губернатор Сахалина начал лично принимать женщин, желающих сделать аборт

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко лично принимает женщин, желающих сделать аборт. Об этом глава региона рассказал на встрече с редакторами СМИ, его слова цитирует АСТВ.
По его словам, чиновник интересуется у посетительниц, почему они не хотят рожать. Он считает, что сбор их ответов поможет лучше понять проблемы матерей и повысить рождаемость.
«Ко мне приходят женщины, которые хотят сделать аборт. Я спрашиваю: что мешает вам родить? Ответы разные — отсутствие поддержки, страх потерять работу, давление общества. Наша задача — убрать эти барьеры», — заявил Лимаренко.
«Назову статистику. 4500 младенцев рождается. 2000 абортов делается. Если спасти тысячу детей, то мы получим тысячу человек. Спасем тысячу — получим тысячу новых жизней. Это и есть настоящая забота о людях», — подчеркнул губернатор.
«Нам надо провести культурную революцию. Изменить отношение к этой проблеме. Живет пара, не расписавшись, — это их дело. Не должно быть культурных предрассудков. У них рождаются дети. Бывает ситуация, когда женщина для себя родила ребенка — от друга, от близкого человека, но нет росписи в загсе. Это почетно, достойно, уважаемо», — добавил он.
Также глава субъекта федерации анонсировал программу «Счастливое материнство». Новые меры должны изменить отношение общества к материнству, запустить сервисы для беременных сахалинок, привлечь психологов для консультирования женщин от этапа принятия решения до времени после родов, а также поддержать женщин на всех стадиях — от решения родить до поступления ребенка в школу. Запустить комплекс собираются в ближайшее время.
Лимаренко подчеркнул, что карьера не должна быть помехой для рождения ребенка: «Если кто‑то из министров решит родить, я скажу: „Иди, останешься министром, сделаем план, чтобы мы не потеряли ни человека, ни его дело“. Если мы человеку поможем, то он и карьеру сделает, и ребенок будет».