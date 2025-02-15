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«OpenAI не продается»: разработчики ChatGPT отказались продавать компанию Илону Маску

Сегодня в 11:23
Фото: ilgmyzin/Unsplash

Совет директоров OpenAI единогласно отклонил предложение о продаже компании консорциуму инвесторов во главе с Илоном Маском. Об этом заявил председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор, его цитирует Bloomberg.

«OpenAI не продается. Это очередная попытка Маска подорвать конкурента», — подчеркнул представитель компании. Адвокату миллиардера также было отправлено письмо, в котором говорится, что сделка не отвечает интересам OpenAI.

Маск был одним из сооснователей разработчиков ChatGPT, но после конфликта с главой компании Сэмом Альтманом в 2018 году ушел из нее и создал конкурента xAI, чей чат-бот Grok стал частью соцсети X (бывшего Twitter). В феврале этого года он собрал группу инвесторов и неожиданно предложил выкупить активы OpenAI. По словам Маска, его цель — вернуть компании к изначальной миссии: создать открытый и безопасный ИИ «во благо человечества».

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман назвал предложение «тактикой конкурента, чтобы замедлить нас», а юристы совета директоров напомнили, что их обязанность — развивать искусственный общий интеллект (ИОИ) на благо всех. Однако Марк Тоберофф, адвокат консорциума Маска, обвинил OpenAI в лицемерии: «Они сами продают активы некоммерческой организации, но себе и за копейки. Где же благо для человечества?»

Маск также подал два иска против OpenAI, обвинив компанию в отходе от принципов открытости, и потребовал заблокировать ее реструктуризацию в коммерческую структуру. Судья пока не поддержал его требования, назвав дело «спором миллиардеров между собой». В OpenAI заявили, что предложение Маска опровергает его же аргументы в суде — якобы активы нельзя передавать для «частной выгоды». Юристы Маска парировали: он готов отозвать предложение, если OpenAI откажется от превращения в коммерческую компанию.

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