«OpenAI не продается»: разработчики ChatGPT отказались продавать компанию Илону Маску

Маск был одним из сооснователей разработчиков ChatGPT, но после конфликта с главой компании Сэмом Альтманом в 2018 году ушел из нее и создал конкурента xAI, чей чат-бот Grok стал частью соцсети X (бывшего Twitter). В феврале этого года он собрал группу инвесторов и неожиданно предложил выкупить активы OpenAI. По словам Маска, его цель — вернуть компании к изначальной миссии: создать открытый и безопасный ИИ «во благо человечества».