Звезда «Громовержцев» Уайатт Расселл: «Мы круто выглядим в фильме. Мой шлем больше не похож на член»

Актер сыграл Джона Уокера в «Соколе и Зимнем солдате» и вернулся к роли для нового фильма. В сериале его герой безуспешно пытался заменить Стива Роджерса в должности Капитана Америка, пока трагедия не положила этому конец. Тем не менее правительство дает ему еще один шанс заявить о себе и включает в команду с Черной вдовой Еленой Беловой, Зимним солдатом и Красным стражем, чтобы остановить опасного злодея по прозвищу Часовой.