Звезда «Громовержцев» Уайатт Расселл: «Мы круто выглядим в фильме. Мой шлем больше не похож на член»

Звезда «Громовержцев» Уайатт Расселл отметил важное отличие будущего боевика от прошлых проектов Marvel. Актер высоко оценил обновленные костюмы для команды агентов. Об этом он рассказал в беседе с Empire.
Актер сыграл Джона Уокера в «Соколе и Зимнем солдате» и вернулся к роли для нового фильма. В сериале его герой безуспешно пытался заменить Стива Роджерса в должности Капитана Америка, пока трагедия не положила этому конец. Тем не менее правительство дает ему еще один шанс заявить о себе и включает в команду с Черной вдовой Еленой Беловой, Зимним солдатом и Красным стражем, чтобы остановить опасного злодея по прозвищу Часовой.
«Мы выглядим чертовски круто. В прошлый раз, честно говоря, мой костюм был так себе. Теперь мой шлем больше не похож на головку пениса», — пошутил Расселл.
В «Громовержцах» Расселл играет вместе с Флоренс Пью, Себастьяном Стэном, Дэвидом Харбором, Джулией Луис-Дрейфус и Ольгой Куриленко. Картина ожидается в мировом прокате 2 мая.
В материале журнала Empire Пью пообещала зрителям показать изменившуюся героиню. «Она совершенно не такая, какой вы могли бы ее представить. Она прошла через несколько лет травмирующих событий. Представляете, как это меняет человека?» — сказала она.
По ее словам, именно в хаотичном коллективе «Громовержцев» Елена, измотанная потерями и сражениями, пытается найти свое место. «Она больше не та беззаботная убийца из „Черной вдовы“. Теперь ей приходится переосмысливать все, во что она верила», — добавила актриса.