Стивен Спилберг и Крис Коламбус работают над продолжением «Балбесов» 1985 года

Пока известно лишь имя сценариста новой картины. Им стал Потси Пончироли, постановщик вестерна «Старый Генри» с Тимом Блейком Нельсоном и продюсер «Джея и Молчаливого Боба: Перезагрузка». Имя режиссера пока не называют, как и дату начала съемок и актерский состав.