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Стивен Спилберг и Крис Коламбус работают над продолжением «Балбесов» 1985 года

Сегодня в 10:03
Фото: Warner Bros.

Компания Warner Bros. анонсировала «Балбесов-2» — продолжение культовой приключенческой комедии 1985 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В числе продюсеров проекта указаны Стивен Спилберг и Крис Коламбус, бывшие автором идеи и сценаристом оригинальной картины соответственно. Исполнительным продюсером стала Лорен Шулер Доннер, вдова покойного Ричарда Доннера — режиссера первой части, скончавшегося в 2021 году.

Пока известно лишь имя сценариста новой картины. Им стал Потси Пончироли, постановщик вестерна «Старый Генри» с Тимом Блейком Нельсоном и продюсер «Джея и Молчаливого Боба: Перезагрузка». Имя режиссера пока не называют, как и дату начала съемок и актерский состав.

Оригинальные «Балбесы» рассказывали о группе детей из Орегона и их схватке с бандой Фрателли, чтобы найти сокровище пирата и спасти свои дома от сноса. Фильм стал классикой жанра, а фанаты десятилетиями требовали продолжения, подпитывая слухи и теории.

«Это исторический момент для всех, кто вырос на „Балбесах“. Мы делаем все, чтобы сиквел оправдал ожидания и подарил новое приключение нескольким поколениям поклонников», — отметили в Warner Bros.

В первой части на экране появились еще юные Джош Бролин, Шон Астин, Ке Хюи Кван, Кори Фельдман и Марта Плимптон. При бюджете в 19 млн долларов картина собрала в мировом прокате 125 млн.

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