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Режиссер «Бриджит Джонс-4» защитил предыдущие фильмы от обвинений в женоненавистничестве

Сегодня в 08:55
Фото: Miramax Films

Режиссер «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» Майкл Моррис выступил в защиту предыдущих фильмов, которые нередко обвиняют в женоненавистничестве. Ему кажется, что авторы просто документировали эпоху, хотя сейчас претензии к фильмам ему понятны.

«Мы снимаем современные фильмы как документы того времени, в котором живем. Я вообще не принимал участия в создании первых фильмов, но я не верю, что создатели фильма каким‑либо образом хотели быть женоненавистниками или участвовать в таких ужасных вещах, как осуждение людей с избыточным весом», — сказал Моррис в интервью Variety.

По мнению постановщика, предыдущие части «Бриджит Джонс» в комедийной форме показывали, какое давление тогда испытывали на себе женщины. Сейчас же, «в эпоху инстаграма*», на героиню своего времени «давит масса других факторов».

В четвертой и последней главе франшизы, снятой по мотивам романов Хелен Филдинг, Рене Зеллвегер вновь играет Бриджит Джонс спустя девять лет после выхода третьего фильма. По сюжету 50-летняя героиня живет вдовой с двумя детьми после смерти мужа Марка Дарси (Колин Ферт) и заводит отношения со смотрителем парка (Лео Вудолл), который на 20 лет моложе нее.

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