Режиссер «Бриджит Джонс-4» защитил предыдущие фильмы от обвинений в женоненавистничестве

«Мы снимаем современные фильмы как документы того времени, в котором живем. Я вообще не принимал участия в создании первых фильмов, но я не верю, что создатели фильма каким‑либо образом хотели быть женоненавистниками или участвовать в таких ужасных вещах, как осуждение людей с избыточным весом», — сказал Моррис в интервью Variety.