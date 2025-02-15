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В отеле Savoy прошли обыски. Там шла вечеринка с Ириной Хакамадой ко Дню святого Валентина

Сегодня в 07:51
Фото: @savoymoscow

В ночь на 15 февраля в московском отеле Savoy прошли обыски. Силовики пришли во время вечеринки в честь Дня святого Валентина, сообщили «Рен ТВ», Mash и Shot.

Примерно в 1.00 там на праздник пришли около 20 правоохранителей и отключили музыку. Посетителей, которых было около 80 человек, «положили лицом в пол», пишет Shot. Среди гостей была политик и публицист Ирина Хакамада, которая, по данным Mash, должна была выступить с диджей-сетом.

«Известия» опубликовали видео с блогершей Любовью Сидоркиной. Автор видео спросил у ее мужа Игоря Заикина, как он относится к «такому мероприятию во время проведения специальной военной операции». «Мы в отеле номер сняли. Я с супругой что, не могу снять номер в отеле и спуститься вниз в лобби?», — ответил он.

По информации «Рен ТВ», силовики во время обысков нашли несколько пакетиков с неизвестным белым веществом. В машине, припаркованной вблизи отеля, они также обнаружили оружие — пистолет, законность его нахождения у владельца выясняется.

Mash пишет, что нескольких задержанных увезли в отдел полиции. В пресс-службе ГУВД Москвы заявили РБК, что у них нет материала по данному поводу.

Случаи проверок клубов и баров правоохранителями участились в 2024 году. Так, 30 ноября они провели рейды против «ЛГБТ*-пропаганды» в московских клубах Arma, «Simach в Недальнем» и Mono. В тот же день полиция и ОМОН появились на концерте Mayot в Петербурге.

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