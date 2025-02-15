В отеле Savoy прошли обыски. Там шла вечеринка с Ириной Хакамадой ко Дню святого Валентина

Примерно в 1.00 там на праздник пришли около 20 правоохранителей и отключили музыку. Посетителей, которых было около 80 человек, «положили лицом в пол», пишет Shot. Среди гостей была политик и публицист Ирина Хакамада, которая, по данным Mash, должна была выступить с диджей-сетом.
«Известия» опубликовали видео с блогершей Любовью Сидоркиной. Автор видео спросил у ее мужа Игоря Заикина, как он относится к «такому мероприятию во время проведения специальной военной операции». «Мы в отеле номер сняли. Я с супругой что, не могу снять номер в отеле и спуститься вниз в лобби?», — ответил он.
По информации «Рен ТВ», силовики во время обысков нашли несколько пакетиков с неизвестным белым веществом. В машине, припаркованной вблизи отеля, они также обнаружили оружие — пистолет, законность его нахождения у владельца выясняется.
Mash пишет, что нескольких задержанных увезли в отдел полиции. В пресс-службе ГУВД Москвы заявили РБК, что у них нет материала по данному поводу.