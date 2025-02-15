В отеле Savoy прошли обыски. Там шла вечеринка с Ириной Хакамадой ко Дню святого Валентина

«Известия» опубликовали видео с блогершей Любовью Сидоркиной. Автор видео спросил у ее мужа Игоря Заикина, как он относится к «такому мероприятию во время проведения специальной военной операции». «Мы в отеле номер сняли. Я с супругой что, не могу снять номер в отеле и спуститься вниз в лобби?», — ответил он.