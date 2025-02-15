Женщина, обвинившая Jay-Z и Пи Дидди в изнасиловании, отозвала свой иск

Адвокаты Jay Z указали на «вопиющие несоответствия» в рассказе женщины, сославшись на репортаж NBC, который поставил под сомнение детали ее обвинений. Так, обвинительница утверждала, что после встречи ее забрал отец, которому она позвонила с заправки. Однако, по данным телеканала, ее отец, которому пришлось бы ехать за ней на Манхэттен несколько часов из дома в северной части штата Нью-Йорк, не смог этого вспомнить.