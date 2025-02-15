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Женщина, обвинившая Jay-Z и Пи Дидди в изнасиловании, отозвала свой иск

Сегодня в 06:45
Фото: Beyoncé/YouTube

Женщина, обвинившая Jay Z и Шона Дидди Комбса в изнасиловании, когда ей было 13 лет, отозвала свой иск против них. Она сама и ее адвокат отказались от комментариев, сообщает The New York Times.

Судя по судебным документам, иск был отозван с отказом от права повторного обращения в суд. После этого Jay Z, который отрицал обвинения, заявил, что иск «ни к чему бы не привел».

«Выдуманная ими история была бы смехотворной, если бы не серьезность заявлений. Я бы никому не пожелал пережить это. Травму, которую пережили моя жена, мои дети, мои близкие и я, нельзя проигнорировать», — заявил рэпер.

Адвокаты Комбса, который ждет суда по обвинениям в рэкете и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, назвали отзыв иска «еще одним подтверждением, что эти судебные иски построены на лжи, а не на фактах».

В иске, впервые поданном в октябре 2024-го, Jay Z (урожденный Шон Картер) в качестве фигуранта появился через два месяца. Обвинительница, чье имя не раскрывается, утверждала, что Картер и Комбс изнасиловали ее на вечеринке в частной резиденции после церемонии вручения премии MTV в 2000 году. В конце прошлого года адвокат Jay Z подал иск о клевете против адвоката истца.

Адвокаты Jay Z указали на «вопиющие несоответствия» в рассказе женщины, сославшись на репортаж NBC, который поставил под сомнение детали ее обвинений. Так, обвинительница утверждала, что после встречи ее забрал отец, которому она позвонила с заправки. Однако, по данным телеканала, ее отец, которому пришлось бы ехать за ней на Манхэттен несколько часов из дома в северной части штата Нью-Йорк, не смог этого вспомнить.

Кроме того, истец рассказывала, что в тот вечер беседовала с музыкантом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Но гитарист, которого ни в чем не обвиняли, в то время был на гастролях по Среднему Западу.

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