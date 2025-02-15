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Доминик Файк вернется в третий сезон «Эйфории»

Сегодня в 05:40
Фото: HBO

Доминик Файк вернется к своей роли в третьем сезоне «Эйфории». Об этом сообщает Variety, хотя в официальном списке актеров от HBO он не упоминается.

Файк повторит роль Эллиота, друга Ру. Источники рассказали изданию, что певец снимется в паре сцен ближе к концу февраля.

Номинант на «Грэмми» Файк присоединился к «Эйфории» во втором сезоне, премьера которого состоялась в январе 2022 года. Он сыграл наркозависимого гитариста, который подружился с Ру (Зендая) и Джулс (Хантер Шефер), втянув их в запутанный любовный треугольник и помешав главной героине обрести трезвость.

В одной из серий персонаж Файка исполнил оригинальную песню для Ру. Позже певец и Зендая выпустили версию «Elliot’s Song» на музыкальных стримингах.

15 февраля, в преддверии начала производства третьего сезона, HBO объявил новых участников актерского состава — это обладательница «Грэмми» Розалия, победитель Суперкубка Маршон Линч и звезда «Другого мира» Кадим Хардисон. Актеры, известные по ролям с первого сезона, также вернутся в шоу. Не появится в сериале Барби Феррейра, сыгравшая Кэт Эрнандес.

13 февраля HBO сообщил, что третий сезон «Эйфории» станет последним, но окончательного решения пока не принято. Там поделились, что в нем «рассказывается целостная история каждого из персонажей». Премьера запланирована на 2026 год.

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