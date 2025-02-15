Доминик Файк вернется в третий сезон «Эйфории»

Номинант на «Грэмми» Файк присоединился к «Эйфории» во втором сезоне, премьера которого состоялась в январе 2022 года. Он сыграл наркозависимого гитариста, который подружился с Ру (Зендая) и Джулс (Хантер Шефер), втянув их в запутанный любовный треугольник и помешав главной героине обрести трезвость.