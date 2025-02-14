В Китае поставят памятник лошади, которая спасла человека, но умерла через несколько дней

4 февраля мужчина по имени Йилибай дрессировал у реки свою лошадь Байлонг, чья кличка переводится как «белый дракон». В какой‑то момент в воду упал мужчина, и Йилибай погнал хлыстом лошадь в реку. Байлонг раньше никогда не была в воде, но не раздумывая бросился в реку.