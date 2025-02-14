В Китае поставят памятник лошади, которая спасла человека, но умерла через несколько дней

В Китайской провинции Хубэй семилетняя белая лошадь помогла спасти тонущего человека, но сама умерла от болезни через несколько дней. Местные власти решили установить ей памятник, сообщает South China Morning Post.
4 февраля мужчина по имени Йилибай дрессировал у реки свою лошадь Байлонг, чья кличка переводится как «белый дракон». В какой‑то момент в воду упал мужчина, и Йилибай погнал хлыстом лошадь в реку. Байлонг раньше никогда не была в воде, но не раздумывая бросился в реку.
Совместными усилиями тонущего удалось спасти. По словам Йилибая, лошадь «сыграла решающую роль в спасательной операции».
Через несколько дней у Байлонг поднялась температура. Она перестала есть и ходить в туалет. Ветеринары диагностировали у животного кишечную непроходимость и выписали таблетки, чтобы снять воспаление. Однако вечером 11 февраля лошадь умерла. Ее болезнь не была связана со спасением тонущего.
Хозяин до сих пор не может смириться с потерей Байлонг. «Йилибай относится к лошади как к своему ребенку», ― отметил его друг.
Местные власти решили установить у реки памятник Байлонг. Ее владельцу подарят другую белую лошадь.