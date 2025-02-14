Вышел новый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки»

В отличие от оригинала Белоснежка в ремейке будет более самостоятельной и решительной героиней. «На дворе уже давно не 1937 год. Мы намеренно сделали Белоснежку так, чтобы принцу не нужно было ее спасать. Она больше не мечтает о настоящей любви — она хочет стать настоящим лидером, которым ее видел отец: отважной, справедливой, настоящей», ― говорила исполнительница главной роли Рейчел Зеглер.