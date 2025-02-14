Вышел новый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки»

Сегодня / 12:09
Московский музей «Царь-макет» расширит диораму России на Сибирь и Дальний Восток
Сегодня / 18:04
Каждый третий россиянин считает любовь в классической литературе токсичной
Сегодня / 17:17
Супруги из Бразилии установили рекорд по самому длительному браку ― более 84 лет
Сегодня / 16:59
Папу римского госпитализировали с бронхитом
Сегодня / 16:41
В Конго популярного местного певца убили во время съемок клипа
Сегодня / 16:18
В США появится фонд психологической помощи для музыкантов
Сегодня / 15:42
Японку арестовали за раздавленную в магазине булочку
Сегодня / 15:03
«Это действительно обидно»: Netflix впервые прокомментировал скандал с «Эмилией Перес»
Сегодня / 14:50
МВД: в WhatsApp рассылают вирус под видом PDF-файла
Сегодня / 14:40
Художник воссоздал банан, проданный за 6,2 миллиона долларов, на улицах британской деревни
Сегодня / 14:09
Variety составил рейтинг 100 лучших актеров и актрис сериалов. На первом месте — Джулия Луис-Дрейфус
Сегодня / 13:50
Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает царя драконов» стал третьей самой кассовой анимацией в истории
Сегодня / 13:40
Кафе, гончарные мастерские и стрелковые клубы: какие самые популярные места свиданий у россиян
Сегодня / 13:40
Вице-президент HBO заявила, что у «The Last of Us» будет четыре сезона
Сегодня / 13:16
Леди Гага призналась, что однажды хотела бросить музыку
Сегодня / 13:12
Маск заявил, что откажется от покупки OpenAI, если компания останется некоммерческой
Сегодня / 12:53
Парень сделал предложение девушке в кебабной. Теперь они весь год смогут бесплатно есть кебабы
Сегодня / 12:52
Джонни Сильверхенд и Лара Крофт: россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр
Сегодня / 12:35
Кэтрин Зита-Джонс сыграет в сериале «Убить Джеки»
Сегодня / 11:58
Писательница из Красноярска стала самым издаваемым автором в РФ в 2024 году
Сегодня / 11:06
Съемки «Бэтмена-2» начнутся в конце 2025 года
Сегодня / 11:04
«Чудесная штука эта ваша жизнь»: Моргенштерн* выпустил рок-альбом «Alisher»
Сегодня / 10:58
Модернизацию Ленинградского вокзала закончат к концу 2025-го. Показали, каким он будет внутри
Сегодня / 10:34
«Я думал, что умер»: в Чили горбатый кит ненадолго заглотил проплывающего мимо каякера
Сегодня / 10:28
Владельцы прав на Джеймса Бонда борются за использование его имени с дубайским застройщиком
Сегодня / 09:57
В Китае открыли набор в «силы планетарной обороны» на фоне опасений столкновения астероида с Землей
Сегодня / 08:49
В Госдуме заметили путаницу с именем Жоржа Дантеса, убившего Пушкина, в документе правительства
Сегодня / 08:03
Apple TV+ снимет сериал по книге «High Wire» от криминальной романистки Кэндис Фокс

Вышел новый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки»

Сегодня в 18:50

На ютуб-канале Disney появился новый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки». Фильм выйдет в международный прокат 21 марта.

Лента станет адаптацией классического мультфильма 1937 года «Белоснежка и семь гномов», основанного на сказке братьев Гримм. В центре сюжета ― принцесса Белоснежка, которую ненавидит ее мачеха Злая Королева, завидующая ее красоте.

В отличие от оригинала Белоснежка в ремейке будет более самостоятельной и решительной героиней. «На дворе уже давно не 1937 год. Мы намеренно сделали Белоснежку так, чтобы принцу не нужно было ее спасать. Она больше не мечтает о настоящей любви — она хочет стать настоящим лидером, которым ее видел отец: отважной, справедливой, настоящей», ― говорила исполнительница главной роли Рейчел Зеглер.

Вместе с ней на экране появится Галь Гадот, сыгравшая злую мачеху, и Эндрю Бернап, исполнивший роль принца Джонатана.

Режиссером фильма выступил Марк Уэбб («500 дней лета» и «Удивительный Человек-паук»). Сценарий к нему написали Эрин Крессида Уилсон («Секретарша») и Грета Гервиг («Барби»).

Первый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки» вышел в августе 2024 года и собрал в 15 раз больше дизлайковYouTube убрал кнопку дизлайка, но некоторые расширения для браузеров восстанавливают ее. Они собирают статистику среди собственных пользователей, а затем экстраполируют это соотношение на число просмотров., чем лайков. Пользователям не понравились злоупотребление компьютерной графикой, выбор латиноамериканской актрисы на главную роль и новый взгляд на историю Белоснежки.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами