Вышел новый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки»

На ютуб-канале Disney появился новый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки». Фильм выйдет в международный прокат 21 марта.
Лента станет адаптацией классического мультфильма 1937 года «Белоснежка и семь гномов», основанного на сказке братьев Гримм. В центре сюжета ― принцесса Белоснежка, которую ненавидит ее мачеха Злая Королева, завидующая ее красоте.
В отличие от оригинала Белоснежка в ремейке будет более самостоятельной и решительной героиней. «На дворе уже давно не 1937 год. Мы намеренно сделали Белоснежку так, чтобы принцу не нужно было ее спасать. Она больше не мечтает о настоящей любви — она хочет стать настоящим лидером, которым ее видел отец: отважной, справедливой, настоящей», ― говорила исполнительница главной роли Рейчел Зеглер.
Вместе с ней на экране появится Галь Гадот, сыгравшая злую мачеху, и Эндрю Бернап, исполнивший роль принца Джонатана.
Режиссером фильма выступил Марк Уэбб («500 дней лета» и «Удивительный Человек-паук»). Сценарий к нему написали Эрин Крессида Уилсон («Секретарша») и Грета Гервиг («Барби»).
Первый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки» вышел в августе 2024 года и собрал в 15 раз больше дизлайковYouTube убрал кнопку дизлайка, но некоторые расширения для браузеров восстанавливают ее. Они собирают статистику среди собственных пользователей, а затем экстраполируют это соотношение на число просмотров., чем лайков. Пользователям не понравились злоупотребление компьютерной графикой, выбор латиноамериканской актрисы на главную роль и новый взгляд на историю Белоснежки.