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Каждый третий россиянин считает любовь в классической литературе токсичной

Сегодня в 18:04
Фото: Jonathan Sanchez/Unsplash

30% россиян считают токсичными любовные отношения в классической литературе. Об этом говорится в исследовании, которое «Дзен» провел к Дню влюбленных в библиотеку. Его результаты есть у «Афиши Daily».

28% россиян называют любовь, описанную в книгах, устаревшей. Еще 23% респондентов думают, что романтические отношения важны только для сюжетной линии, чтобы заинтересовать читателя. Лишь 10% россиян называют любовь, отраженную в классических произведениях, идеалом отношений.

Мужчины чаще всего из литературных персонажей влюблялись в Ольгу Ильинскую («Обломов»), Маргариту («Мастер и Маргарита»), Анну Каренину и Лизу («Бедная Лиза»). Женщины признались в любви к Алексею Вронскому («Анна Каренина»), Федору Долохову («Война и мир») и мистеру Дарси («Гордость и предубеждение»).

Почти треть (27%) опрошенных считает главной книгой о любви «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. На представления о любви 23% россиян сильнее всего повлиял «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Третье место разделили «Обломов» Ивана Гончарова и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова (по 18%). 16% респондентов назвали главной книгой о любви «Войну и мир» Льва Толстого, а 14% — «Гранатовый браслет» Александра Куприна.

Опрос проведен методом онлайн-панели. В нем участвовали 1217 респондентов, из которых 43% мужчин и 57% женщин.

Ранее аналитики CDEK.Shopping выяснили, каких персонажей из игр россияне считают самыми привлекательными. У мужчин-геймеров лидирует Йеннифэр из «Ведьмака», а у женщин — Геральт.

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