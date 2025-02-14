Каждый третий россиянин считает любовь в классической литературе токсичной

Мужчины чаще всего из литературных персонажей влюблялись в Ольгу Ильинскую («Обломов»), Маргариту («Мастер и Маргарита»), Анну Каренину и Лизу («Бедная Лиза»). Женщины признались в любви к Алексею Вронскому («Анна Каренина»), Федору Долохову («Война и мир») и мистеру Дарси («Гордость и предубеждение»).