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Супруги из Бразилии установили рекорд по самому длительному браку ― более 84 лет

Сегодня в 17:17
Фото: Guinness World Records

105-летний Маноэль Ангелим Дино и 101-летняя Мария де Соуза Дино из Бразилии установили рекорд по самому продолжительному браку среди ныне живущих пар. Они женаты уже невероятные 84 года и 77 дней, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Маноэль и Мария познакомились в 1936 году, когда работали в сельском хозяйстве для своих семей. Маноэль приехал в город Марии, чтобы забрать партию традиционных бразильских сладостей рападурас. Тогда они встретились впервые, но это ни к чему не привело.

Отношения будущих супругов начались лишь в 1940-м, когда они случайно встретились вновь. Маноэль позвал Марию на свидание, и уже в том же году дело дошло до свадьбы. Супруги начали жить в доме, который Мануэль возвел собственноручно, и выращивать табак на продажу.

За время совместной жизни они воспитали 13 детей, которые подарили супругам 55 внуков, 54 правнука и 12 праправнуков. На вопрос, в чем секрет долгого брака, Мария отвечает: «Любовь».

Сейчас Маноэль из‑за возраста большую часть дня отдыхает, но по вечерам часто присоединяется к Марии в гостиной, чтобы послушать по радио молитву, а затем посмотреть телетрансляцию мессы.

Хоть Маноэль и Мария находятся в самом продолжительном браке среди ныне живущих пар, но абсолютный рекорд принадлежит не им. Дэвид Джейкоб Хиллер и Сара Дэви Хиллер из Канады прожили в браке 88 лет и 349 дней до кончины Сары в 1898 году.

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