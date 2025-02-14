Супруги из Бразилии установили рекорд по самому длительному браку ― более 84 лет

Маноэль и Мария познакомились в 1936 году, когда работали в сельском хозяйстве для своих семей. Маноэль приехал в город Марии, чтобы забрать партию традиционных бразильских сладостей рападурас. Тогда они встретились впервые, но это ни к чему не привело.