Папу римского госпитализировали с бронхитом

Папа Франциск отменил запланированные на ближайшие несколько дней встречи после госпитализации, сообщил The Guardian со ссылкой на Ватикан.
Понтифик, страдающий от бронхита, был доставлен в больницу Джемелли в Риме в пятницу после того, как у него возникли трудности с дыханием во время одной из встреч.
Ватикан сообщил, что глава католической церкви пройдет «необходимые диагностические тесты и продолжит лечение бронхита, которое все еще продолжается, в условиях больницы».
Запланированное на субботу участие понтифика в аудиенции было отменено, а мессу в базилике Святого Петра в воскресенье вместо него проведет кардинал Жозе Толентино де Мендонса. Посещение киностудии Cinecittà в понедельник также отменили.
В марте 2023 года Папа, здоровье которого ухудшилось в последние годы, был госпитализирован с острым бронхитом. После выписки он сказал: «Я все еще жив». В июне того же года его повторно госпитализировали в Гемелли для проверки состояния здоровья, а в феврале 2024 года — после того, как, по его словам, он «немного простудился».
Франциску удалили часть легкого в 20 лет, когда он учился на священника в своей родной Аргентине. В июне 2021 года он перенес операцию на толстой кишке.