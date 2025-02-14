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Папу римского госпитализировали с бронхитом

Сегодня в 16:59
Фото: CNN

Папа Франциск отменил запланированные на ближайшие несколько дней встречи после госпитализации, сообщил The Guardian со ссылкой на Ватикан.

Понтифик, страдающий от бронхита, был доставлен в больницу Джемелли в Риме в пятницу после того, как у него возникли трудности с дыханием во время одной из встреч.

Ватикан сообщил, что глава католической церкви пройдет «необходимые диагностические тесты и продолжит лечение бронхита, которое все еще продолжается, в условиях больницы».

Запланированное на субботу участие понтифика в аудиенции было отменено, а мессу в базилике Святого Петра в воскресенье вместо него проведет кардинал Жозе Толентино де Мендонса. Посещение киностудии Cinecittà в понедельник также отменили.

В марте 2023 года Папа, здоровье которого ухудшилось в последние годы, был госпитализирован с острым бронхитом. После выписки он сказал: «Я все еще жив». В июне того же года его повторно госпитализировали в Гемелли для проверки состояния здоровья, а в феврале 2024 года — после того, как, по его словам, он «немного простудился».

Франциску удалили часть легкого в 20 лет, когда он учился на священника в своей родной Аргентине. В июне 2021 года он перенес операцию на толстой кишке.

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