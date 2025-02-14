В США появится фонд психологической помощи для музыкантов

Universal Music Group и некоммерческая организация Music Health Alliance создают Фонд психического здоровья для работников музыкальной индустрии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отделения фонда будут работать по всей стране. Они предоставят доступ к рекомендациям специалистов по психическому здоровью и грантам для покрытия расходов на лечение.
«Мы стремимся упростить доступ к необходимой психологической помощи и обеспечить работников индустрии всем необходимым для заботы о своем здоровье», — заявила директор UMG по социальному воздействию Сьюзан Мазо.
Воспользоваться программой смогут артисты, подписавшие контракт с Universal Music Group. Однако в компании отмечают, что фонд создан для «помощи всем работникам музыкальной индустрии». Его услуги будут доступны и для музыкантов, уже завершивших карьеру.
Проект запустили после выступления Чаппелл Рон на «Грэмми». Получая награду, она призвала музыкальные лейблы обеспечить начинающим артистам «достойную заработную плату и медицинское обслуживание».