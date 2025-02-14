В Конго популярного местного певца убили во время съемок клипа

Иденго, который критиковал все стороны конфликта, был одним из сотен заключенных, сбежавших из тюрьмы в Гоме после захвата города боевиками в прошлом месяце. Восток ДР Конго охвачен конфликтом вооруженных группировок и армии, которые борются за контроль над регионом, богатым полезными ископаемыми.