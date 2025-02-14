В Конго популярного местного певца убили во время съемок клипа

Популярного конгальского музыканта убили во время съемок клипа в Гоме, захваченной боевиками M23, после выхода его песни, осуждающей оккупацию города повстанцами, сообщил Би-би-си.
Тело Дельфина Катембо Винивасики, более известного как Делкат Иденго, было найдено на одной из улиц города. По неподтвержденным данным, артист был застрелен.
Иденго, который критиковал все стороны конфликта, был одним из сотен заключенных, сбежавших из тюрьмы в Гоме после захвата города боевиками в прошлом месяце. Восток ДР Конго охвачен конфликтом вооруженных группировок и армии, которые борются за контроль над регионом, богатым полезными ископаемыми.
«Справедливость восторжествует», — написал на платформе X представитель правительства Патрик Муйя, назвав убийство музыканта «отвратительным актом». Он возложил вину на группировку M23. Она, в свою очередь, обвинила в смерти музыканта правительственные войска, призвав их сдать оружие.
Убийство произошло на фоне растущей напряженности в регионе после того, как поддерживаемые Руандой силы M23 захватили Гому в ходе масштабной эскалации боевых действий в конце января. По последним данным ООН, в ходе недавних боевых действий было убито около 2900 человек и еще около 700 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.