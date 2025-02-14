МВД: в WhatsApp рассылают вирус под видом PDF-файла

Правоохранители сослались на январскую статью The Guardian об атаке на журналистов с помощью израильского шпионского ПО Paragon Solutions. Там также упоминается Graphite, чьи возможности сопоставимы со шпионской программой Pegasus, и PDF-файлы в групповым чатах. После заражения шпион получает полный доступ к телефону и может читать зашифрованные сообщения, отправляемые через WhatsApp или другие мессенджеры.