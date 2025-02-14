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МВД: в WhatsApp рассылают вирус под видом PDF-файла

Сегодня в 14:50
Фото: Asterfolio/Unsplash

В мессенджере WhatsApp выявили вирус, который распространяют по групповым чатам под видом PDF-файла. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Вредоносное ПО Graphite через PDF-файл проникало на устройства без участия пользователей. Вероятно, это случалось с теми, у кого была включена функция автоматической загрузки файлов.

«Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам — установка трояна происходила автоматически», — отметили в киберполиции.

Правоохранители сослались на январскую статью The Guardian об атаке на журналистов с помощью израильского шпионского ПО Paragon Solutions. Там также упоминается Graphite, чьи возможности сопоставимы со шпионской программой Pegasus, и PDF-файлы в групповым чатах. После заражения шпион получает полный доступ к телефону и может читать зашифрованные сообщения, отправляемые через WhatsApp или другие мессенджеры.

Эксперты заявили, что это была атака с «нулевым кликом», то есть для заражения жертве не нужно было переходить по вредоносным ссылкам.

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