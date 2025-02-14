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«Это действительно обидно»: Netflix впервые прокомментировал скандал с «Эмилией Перес»

Сегодня в 15:03

Netflix впервые прокомментировал скандал, связанный с расистскими твитами Карлы Софии Гаскон ― исполнительницы главной роли в фильме «Эмилия Перес». Директор по контенту стриминга Бела Бахария затронула эту тему в подкасте The Town.

Когда ее спросили, какова была ее реакция на скандал, Бахария ответила: «Я думаю, это действительно обидно для 100 невероятно талантливых людей, которые сделали потрясающий фильм».

Топ-менеджер Netflix выразила сожаление, что эта история отвлекает внимание от того, сколько престижных наград и зрительской любви получает фильм. «Это действительно как‑то повернуло разговор в другую сторону от этого невероятного фильма, который снял Жак Одиар — замечательный режиссер», ― сказала она.

Бахарию также спросили, будет ли Netflix теперь просматривать соцсети актеров, перед тем как заключать сотрудничество. Она ответила, что стриминг собирается пересмотреть процесс отбора людей в проекты и уделить внимание личным соцсетям, но пока непонятно, как это осуществить.

«Собираемся ли мы на самом деле просматривать соцсети десятков тысяч людей по всему миру каждый божий день, учитывая то количество контента, который мы производим и лицензируем? Возникает много вопросов о том, как это должно выглядеть», ― отметила Бахария.

При этом она отметила, что Netflix, даже зная все, что известно сейчас, «все равно бы купил этот фильм». «Этот фильм невероятный, он креативный и смелый — это то, что вам нужно, и он нашел отклик у многих людей в этом году», — заявила она.

Недавно скандал с Гаскон прокомментировала Селена Гомес, которая тоже снялась в картине. По словам Гомес, из‑за всей этой ситуации исчезла «часть магии», но она все еще гордится работой и благодарна за нее.

В конце января в сети нашли старые заявления Гаскон в соцсетях, которые вызвали скандал. В ныне удаленном посте на испанском языке актриса оскорбительно отзывалась об исламе и называла Джорджа Флойда «наркоманом-мошенником», критиковала «Оскар» и даже охарактеризовала Селену Гомес как «богатую крысу».

После шумихи вокруг этого Гаскон принесла извинения, перед этим не посоветовавшись с Netflix, отмечает THR. В следующем интервью она сказала, что ее «признали виновной, принесли в жертву, распяли и побили камнями без суда и без возможности защитить себя». «Я не могу отказаться от номинации на „Оскар“, потому что я не совершала никакого преступления и никому не причинила вреда», — сказала она.

«Эмилия Перес» в этом году лидирует по числу номинаций на «Оскар» — картина упомянута сразу в 13 категориях. Карла София Гаскон стала первой трансгендерной актрисой, которая претендует на «Оскар».

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