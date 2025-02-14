Японку арестовали за раздавленную в магазине булочку

Женщину в Японии арестовали за то, что она якобы раздавила булочку в магазине и ушла, не заплатив за нее, рассказал Би-би-си.
Власти южного города Фукуока подтвердили изданию, что 40-летнюю местную жительницу арестовали в понедельник за «нанесение противозаконного ущерба».
Подозреваемая, назвавшая себя безработной, заявила, что «только проверила твердость булочки, слегка надавив на нее рукой».
По данным полиции, женщина якобы прикоснулась к пакету с четырьмя булочками с черным кунжутом и сливочным сыром. Хотя обертка пакета была цела, одна из булочек была повреждена, когда она надавила на нее большим пальцем правой руки, и весь пакет нельзя было продавать.
Владелец магазина Лоусон заявил, что в прошлом неоднократно видел, как женщина давила булочки. В этот раз, когда женщина выходила из магазина, продавец заметил, что булочка повреждена, и попросил ее заплатить за нее.
После того как она якобы отказалась, он преследовал ее на протяжении километра, остановил и вызвал полицию.