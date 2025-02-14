Японку арестовали за раздавленную в магазине булочку

По данным полиции, женщина якобы прикоснулась к пакету с четырьмя булочками с черным кунжутом и сливочным сыром. Хотя обертка пакета была цела, одна из булочек была повреждена, когда она надавила на нее большим пальцем правой руки, и весь пакет нельзя было продавать.