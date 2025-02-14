Художник воссоздал банан, проданный за 6,2 миллиона долларов, на улицах британской деревни

На улицах британской деревни появились приклеенные бананы, подражающие произведению искусства, которое продали за 6,2 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщила Би-би-си.
Ответственность за работы взял художник Импро, который часто использует деревню Соннинг в Беркшире в качестве места для своих перфомансов. Он сказал, что продажа его «шедевральных» бананов позволит жителям Соннинга получить «новую церковную крышу».
Оригинальную работу под названием «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана купил китайский криптовалютный предприниматель Джастин Сан в ноябре.
Импро, живущий в Оксфордшире, сказал: «Хватит шуток и розыгрышей! На этот раз я украсил Соннинг добросовестными произведениями изобразительного искусства международного уровня общей стоимостью 24,8 млн фунтов стерлингов на аукционе».
«Продажи одного из этих шедевров будет более чем достаточно, чтобы купить новую крышу для церкви, а жителям Соннинга я бы сказал: „На здоровье!“» — добавил художник.
Среди предыдущих работ Импро — телефон, почтовый ящик и дверь, прикрепленные к мосту Соннинг. В 2014 году он также установил большой красный значок Google Maps на дороге A4155 Рединг — Хенли.