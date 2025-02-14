Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает царя драконов» стал третьей самой кассовой анимацией в истории

14 февраля «Нэчжа побеждает царя драконов» вышла в Австралии и Новой Зеландии, 15 февраля появится в США. Как пишет издание, китайский мульт вполне может стать самой кассовой анимацией за всю историю, оставив позади «Головоломку-2» с 1,7 млрд долларов. Чтобы стать мировым рекордсменом, китайскому проекту, возможно, хватит одного лишь китайского рынка, подчеркивает Deadline.