Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает царя драконов» стал третьей самой кассовой анимацией в истории

Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает царя драконов» занял третье место в рейтинге самых кассовых анимационных фильмов в истории. За 16 дней лента заработала 10 млрд юаней (1,37 млрд долларов) и превысила сборы мульта про братьев Марио, сообщает Deadline со ссылкой на данные китайского агрегатора билетов Maoyan.
Мультфильм режиссера Ян Ю вышел в прокат КНР 29 января. «Нэчжа побеждает царя драконов» уже стала самым кассовым фильмом Китая за все время, а также единственным фильмом, который когда‑либо заработал более 1 млрд долларов в одной стране.
14 февраля «Нэчжа побеждает царя драконов» вышла в Австралии и Новой Зеландии, 15 февраля появится в США. Как пишет издание, китайский мульт вполне может стать самой кассовой анимацией за всю историю, оставив позади «Головоломку-2» с 1,7 млрд долларов. Чтобы стать мировым рекордсменом, китайскому проекту, возможно, хватит одного лишь китайского рынка, подчеркивает Deadline.
Maoyan прогнозирует, что окончательные сборы «Нэчжи» в Китае составят 16 млрд юаней (2,19 млрд долларов). Тогда мульт станет пятым самым кассовым фильмом в мире, уступив «Аватару», «Мстителям: Финал», «Аватару: Путь воды» и «Титанику».