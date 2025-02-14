Первое место заняла Джулия Луиc-Дрейфус, сыгравшая в комедийном шоу «Вице-президент». Издание отметило, что на протяжении семи сезонов актриса сыграла одну из самых ярких комедийных ролей века и сделала это с такой сосредоточенностью, что легко было забыть, что «Вице-президент» — это вообще комедия.