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Variety составил рейтинг 100 лучших актеров и актрис сериалов. На первом месте — Джулия Луис-Дрейфус

Сегодня в 14:09
Фото: Dundee Productions

Variety опубликовал список 100 лучших актеров и актрис XXI века в сериалах.

Первое место заняла Джулия Луиc-Дрейфус, сыгравшая в комедийном шоу «Вице-президент». Издание отметило, что на протяжении семи сезонов актриса сыграла одну из самых ярких комедийных ролей века и сделала это с такой сосредоточенностью, что легко было забыть, что «Вице-президент» — это вообще комедия.

На втором месте расположился Джереми Стронг за игру в драме «Наследники». «Мы — в отличие от совета директоров Waystar Royco — решили отдать предпочтение старшему сыну. Работа Стронга в „Наследниках“ превратила шоу из камерной драмы в нечто более грандиозное, странное и по-настоящему человеческое», — говорится в заявлении Variety.

На третьем месте — Элизабет Мосс из «Безумцев». «Трудно представить другого актера, который мог бы так убедительно сыграть полное отчуждение от себя, из‑за которого Пегги, например, игнорировала факт своей беременности и резко сменила род деятельности после родов», — отметило издание.

В список Variety также попали: Лиза Кудроу («Возвращение»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Майкл К.Уильямс («Прослушка»), Кэрри Кун («Оставленные»), Андре Броэр («Бруклин 9–9»), Сандра О («Анатомия страсти»), Стив Кэрелл («Офис»), Питер Динклейдж («Игра престолов»), Риа Сихорн («Лучше звоните Солу») и другие.

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