Кафе, гончарные мастерские и стрелковые клубы: какие самые популярные места свиданий у россиян

Гончарные мастерские попали в тройку самых популярных мест для свиданий у россиян (пары ходят в них на мастер-классы по созданию керамических предметов). Об этом говорится в исследовании «Яндекс Карт», которые проанализировали отзывы на места в городах-миллионниках.
Первые строчки в рейтинге занимают более традиционные кафе и рестораны. Пятерку замыкают кулинарные классы и тематические развлечения — например, экскурсии по крышам. В топ-10 также вошли бары, парки, кофейни, спа-салоны и кальян-бары.
Среди самых неочевидных мест для свиданий — стрелковые клубы, дайвинг-центры и пирсинг-салоны. Об этих местах реже всего попадались отзывы с упоминанием романтического опыта.
Чаще всего свидания упоминали в отзывах жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани. Реже всего ― челябинцы и омичи. «Яндекс Карты» поделились примерами таких отзывов.