Кафе, гончарные мастерские и стрелковые клубы: какие самые популярные места свиданий у россиян

Гончарные мастерские попали в тройку самых популярных мест для свиданий у россиян (пары ходят в них на мастер-классы по созданию керамических предметов). Об этом говорится в исследовании «Яндекс Карт», которые проанализировали отзывы на места в городах-миллионниках.