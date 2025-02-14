Вице-президент HBO заявила, что у «The Last of Us» будет четыре сезона

Вице-президент HBO Франческа Орси заявила, что у сериала «Одни из нас» («The Last of Us»), вероятно, будет четыре сезона.
«У нас нет полного или окончательного плана, но я думаю, что он рассчитан на четыре сезона. Я бы не хотела это подтверждать, но, похоже, это будет этот сезон, а затем еще два после этого, и мы закончим», — сказала она.
Сериал «Одни из нас» вышел на стриминговом сервисе HBO Max 16 января 2023 года. Пилотный эпизод получил рекордные рейтинги среди адаптаций игр в онлайн-базах кино. Второй эпизод побил рекорд HBO по просмотрам, а третий получил восторженный отклик от Стивена Спилберга. Премьера продолжения должна состояться в этом году.
После выхода первого сезона шоураннер Крейг Мазин сказал, что сериал может продлиться до пяти сезонов. «В итоге может получиться три или пять сезонов, но четыре кажется хорошим числом. В некоторых сезонах из‑за истории, которую мы рассказываем, потребуется меньше серий, а в некоторых — больше. Лучшая новость в том, что зрители хотят большего», — сказал он.