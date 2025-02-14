Писательница из Красноярска стала самым издаваемым автором в РФ в 2024 году

Писательница из Красноярска, известная под псевдонимом Анна Джейн, стала самым издаваемым автором в РФ в 2024 году. Она обошла даже таких русских классиков, как Федор Достоевский и Михаил Булгаков, рассказали «Снобу» в «Российской книжной палате».
Настоящая фамилия писательницы — Потапкина. Она писала многочисленные романы о любви — «Поклонник», «Твое сердце будет разбито», «Музыкальный приворот». В феврале 2023 года женщина умерла в возрасте 35 лет.
Следом за Джейн идут Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остен, Лев Толстой, Джордж Оруэлл, Майк Омер и Стивен Кинг. В рейтинге детских писателей самыми популярными оказались Корней Чуковский, Елена Ульева, Александр Пушкин, Александр Волков, Николай Носов, Эдуард Успенский, Холли Вебб, Ханс Кристиан Андерсон и Виктор Драгунский.
В 2024 году в России выпустили 103,3 тысячи наименований книжных изданий, поделились в РКП. Их совокупный тираж составил около 370 млн экземпляров, среди них — 295,2 млн книг.
В Центральном федеральном округе выпустили 333,2 млн экземпляров, из них 327,2 млн — в Москве. В Северо-Западном федеральном округе опубликовали 16 млн книг и брошюр, в Приволжском — 3,9 млн.