Писательница из Красноярска стала самым издаваемым автором в РФ в 2024 году

Писательница из Красноярска, известная под псевдонимом Анна Джейн, стала самым издаваемым автором в РФ в 2024 году. Она обошла даже таких русских классиков, как Федор Достоевский и Михаил Булгаков, рассказали «Снобу» в «Российской книжной палате».