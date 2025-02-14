Леди Гага призналась, что однажды хотела бросить музыку

Леди Гага призналась в подкасте «Hot Ones», что однажды задумывалась над тем, чтобы уйти из музыки.
Ведущий Шон Эванс спросил, что заставило певицу задуматься об этом: «какой‑то конкретный проект или что‑то более экзистенциальное».
«Это невероятно глубокий вопрос, который ты задаешь мне в таком паническом состоянии. Я скучала по обществу, которое было у меня в Нью-Йорке [когда она переехала туда], и это было очень тяжело. Так что определенно были моменты, когда я чувствовала, что, возможно, мне стоит уйти.
Я точно знаю, что никогда бы этого не сделала. Я бы точно сказала, что меня проверяли, и я никогда не сдавалась. И я до сих пор занимаюсь этим, так что, должно быть, я хочу этого», — отметила артистка.
Еще в 2015 году Гага заявляла, что два года назад хотела бросить музыку, потому что ей «не нравилось, когда ее использовали для заработка». «Мне грустно, когда я перегружена работой и превращаюсь в машину для зарабатывания денег, а моя страсть и креативность отходят на второй план», — говорила она тогда.