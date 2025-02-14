Маск заявил, что откажется от покупки OpenAI, если компания останется некоммерческой

Илон Маск сообщил, что откажется от предложения о покупке OpenAI за 97,4 млрд долларов, если создатель ChatGPT откажется от плана по преобразованию в коммерческую компанию, пишет The Guardian.
«Если совет директоров OpenAI будет готов сохранить свою благотворительную миссию и согласится снять с ее активов табличку „продается“, остановив преобразование, Маск отзовет свое предложение», — заявили адвокаты миллиардера.
«В противном случае благотворительная организация должна получить компенсацию в размере, который заплатит за ее активы независимый покупатель», — добавили они.
Ранее Маск выразил желание приобрести контрольный пакет акций некоммерческой компании в коммерческом филиале OpenAI. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман быстро отверг предложение миллиардера в соцсетях, заявив, что компания не продается.
OpenAI контролируется некоммерческим советом, придерживающимся своей первоначальной миссии — безопасного создания искусственного интеллекта «более совершенного, чем человек» на благо общества.
Маск и Альтман помогли основать OpenAI в 2015 году и впоследствии боролись за право возглавить компанию, пока Маск не вышел из совета директоров в 2018 году. Позже он основал собственную компанию по разработке искусственного интеллекта под названием xAI.
Владелец Tesla и Альтман долгое время ожесточенно враждовали из‑за стартапа: Маск подал в суд, отозвал иск, а затем снова подал в суд в 2024 году.