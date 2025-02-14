Парень сделал предложение девушке в кебабной. Теперь они весь год смогут бесплатно есть кебабы

Польская сеть кебабных Kura Warzyw запустила акцию ко Дню всех влюбленных: любой, кто сделает у них в заведении предложение руки и сердца, сможет бесплатно питаться кебабами весь год. Об этом говорится в инстаграме* Kura Warzyw.