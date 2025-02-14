Парень сделал предложение девушке в кебабной. Теперь они весь год смогут бесплатно есть кебабы

Польская сеть кебабных Kura Warzyw запустила акцию ко Дню всех влюбленных: любой, кто сделает у них в заведении предложение руки и сердца, сможет бесплатно питаться кебабами весь год. Об этом говорится в инстаграме* Kura Warzyw.
Желающие нашлись моментально. 12 февраля, в первый день акции, сразу после открытия заведения в Варшаве предложение своей возлюбленной сделал Адриан. Он встал на колени перед Марией, и она ответила: «Да!»
Видео: @kurawarzyw
В кебабной отметили, что молодой человек выбрал идеальное место для такого романтического поступка. Следующие 52 недели Адриан и Мария каждую неделю смогут бесплатно наслаждаться кебабом в Kura Warzyw.
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