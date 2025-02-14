Джонни Сильверхенд и Лара Крофт: россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр

Второе место заняла Лара Крофт из Tomb Raider. Ее назвали привлекательной 38,5% мужчин, и 40,2% завели бы с ней романтические отношения. На третьем месте Трисс Меригольд из «Ведьмака» — 38,4% рассмотрели бы ее в качестве избранницы. На четвертом месте Рейсер из Overwatch, за нее отдали голоса 32,8% всех мужчин, а за Элой из Horizon Zero Dawn — 30,7%.