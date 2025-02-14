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Джонни Сильверхенд и Лара Крофт: россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр

Сегодня в 12:52
Фото: CD Projekt RED

Аналитики сервиса CDEK.Shopping провели исследование ко Дню святого Валентина и выяснили, какие игры россияне считают самыми романтичными.

В топ-3 попали «Ведьмак», «Одни из нас» и Mass Effect, за них проголосовали 28,9%, 24,6% и 21,3% соответственно. При этом на вопрос, как видеоигры влияют на отношения, 37,4% признались, что негативно.

Самой привлекательной для мужчин героиней игр стала Йеннифэр из «Ведьмака». За нее проголосовали 41% респондентов. Среди опрошенных оказалось, что 43,6% хотели бы с ней встречаться.

Второе место заняла Лара Крофт из Tomb Raider. Ее назвали привлекательной 38,5% мужчин, и 40,2% завели бы с ней романтические отношения. На третьем месте Трисс Меригольд из «Ведьмака» — 38,4% рассмотрели бы ее в качестве избранницы. На четвертом месте Рейсер из Overwatch, за нее отдали голоса 32,8% всех мужчин, а за Элой из Horizon Zero Dawn — 30,7%.

У женщин фаворитом стал главный герой «Ведьмака» Геральт. 38,7% отдали ему один из своих голосов, а 41,2% хотели бы завести с ним отношения. Второе место занял капитан Шепард из Mass Effect (35,8%), а Джоэла Миллера из The Last of Us — 28,6%. В топ-5 попали Кратос из God of War (33,5%) и Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077 в исполнении всеобщего любимчика Киану Ривза — 26,9%.

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