Джонни Сильверхенд и Лара Крофт: россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр

У женщин фаворитом стал главный герой «Ведьмака» Геральт. 38,7% отдали ему один из своих голосов, а 41,2% хотели бы завести с ним отношения. Второе место занял капитан Шепард из Mass Effect (35,8%), а Джоэла Миллера из The Last of Us — 28,6%. В топ-5 попали Кратос из God of War (33,5%) и Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077 в исполнении всеобщего любимчика Киану Ривза — 26,9%.