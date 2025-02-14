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Кэтрин Зита-Джонс сыграет в сериале «Убить Джеки»

Сегодня в 12:35
Фото: Queen America

Звезда «Терминала» и «Уэнсдэй» Кэтрин Зита-Джонс снимется в сериале под рабочим названием «Убить Джеки», пишет Variety.

Проект основан на романе «Цена, которую ты платишь», написанном автором бестселлеров Ником Харкуэем под псевдонимом Эйдан Труэн.

Обладательница «Оскара» сыграет Джеки Прайс, торговку произведениями искусства. «Последние 20 лет она вела роскошную жизнь, путешествуя по миру и пытаясь остаться неизвестной, спасаясь от своего прошлого в качестве международного торговца кокаином», — говорится в описании.

«Едва ее жизнь начинает казаться немного скучной, героиня узнает, что „Семь демонов“, отряд самых страшных киллеров в мире, был нанят, чтобы убить ее. Джеки решает уничтожить членов банды одного за другим, пока они не добрались до нее. Однако вскоре она понимает, что ее собственные демоны гораздо страшнее, чем безжалостные убийцы, идущие по ее следу», — сказано в анонсе.

«Я очень рада стать частью фильма „Убить Джеки“ как за, так и перед камерой. Я с нетерпением жду возможности воплотить в жизнь этот многогранный персонаж и исследовать сюжет, который говорит о правах женщин, самобытности и искуплении», — заявила Зита-Джонс, которая также выступит исполнительным продюсером сериала.

Начало съемок запланировано на март. Они будут проходить в Бильбао, Лиссабоне, Лондоне и Суонси.

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