Кэтрин Зита-Джонс сыграет в сериале «Убить Джеки»

«Едва ее жизнь начинает казаться немного скучной, героиня узнает, что „Семь демонов“, отряд самых страшных киллеров в мире, был нанят, чтобы убить ее. Джеки решает уничтожить членов банды одного за другим, пока они не добрались до нее. Однако вскоре она понимает, что ее собственные демоны гораздо страшнее, чем безжалостные убийцы, идущие по ее следу», — сказано в анонсе.