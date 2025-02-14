Московский музей «Царь-макет» расширит диораму России на Сибирь и Дальний Восток

Во втором зале сделают акцент на природные богатства страны и на «правдивую местечковость» ― заброшенные рыбацкие гаражи, покосившиеся дома около закрытых железнодорожных станций, контейнеры с хламом на портовых территориях. Это будет отличать его от первого зала, где воспроизведены знаковые места Европейской части страны.