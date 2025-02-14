Московский музей «Царь-макет» расширит диораму России на Сибирь и Дальний Восток

В московском музее «Царь-макет» с диорамой России в миниатюре откроется второй зал. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки.
Во втором зале макет страны расширится в сторону Дальнего Востока, Камчатки, Сибири и Алтайского края. Появятся Хабаровск, Владивосток, Анадырь, Магадан, Байкал, Иркутск, Петропавловск — Камчатский.
Главным нововведением нового зала станет подключение живой воды. Она наполнит мини-Японское море, омывающее Владивосток и Находку. Планируется, что по нему будут двигаться корабли. На создание мини-моря уйдет 9 тонн воды.
Во втором зале сделают акцент на природные богатства страны и на «правдивую местечковость» ― заброшенные рыбацкие гаражи, покосившиеся дома около закрытых железнодорожных станций, контейнеры с хламом на портовых территориях. Это будет отличать его от первого зала, где воспроизведены знаковые места Европейской части страны.
Основные же особенности музея сохранятся. На месте останутся ирония в сценах с фигурками и интерактив с движением поездов, машин и автобусов. Действие сцен уйдет сторону природных явлений и отечественных достижений науки и техники (долина гейзеров, запуск космического корабля на космодроме Восточный).
Точные сроки открытия пока неизвестны, но, вероятно, оно произойдет в конце года.
Музей «Царь-Макет» открылся в Москве 2021 году, на улице Константинова, 11а. В нем в миниатюре показаны знаковые места и здания России. Кроме очевидных достопримечательностей в музее можно найти, например, и подробную реконструкцию рок-фестиваля «Нашествие».