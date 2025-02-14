Модернизацию Ленинградского вокзала закончат к концу 2025-го. Показали, каким он будет внутри

Собянин пообещал увеличить площадь зон ожидания более чем в три раза, а количество посадочных мест — с 700 до 1500. На первом этаже появятся быстрый проход к поездам, детская игровая зона, комната матери и ребенка, медпункт и стойка информации. На втором и третьем этажах — зоны отдыха, кафе, библиотека и коворкинг. На каждом из них сделают туалеты, а раньше они были только на цокольном этаже, добавил он.