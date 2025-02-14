Модернизацию Ленинградского вокзала закончат к концу 2025-го. Показали, каким он будет внутри

Основные работы по реставрации Ленинградского вокзала планируют закончить до конца 2025 года. 14 февраля мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров провели осмотр здания, сообщается на портале правительства города.
Историческую часть вокзала отремонтируют, а также уберут оттуда «избыточные торговые точки» для увеличения пространства. На первом этаже, со стороны привокзальной площади, откроют новый основной вход, а исторический разделят на три зоны: две боковые для входа и центральную для выхода.
Собянин пообещал увеличить площадь зон ожидания более чем в три раза, а количество посадочных мест — с 700 до 1500. На первом этаже появятся быстрый проход к поездам, детская игровая зона, комната матери и ребенка, медпункт и стойка информации. На втором и третьем этажах — зоны отдыха, кафе, библиотека и коворкинг. На каждом из них сделают туалеты, а раньше они были только на цокольном этаже, добавил он.
Впервые за тридцать лет откроется подземный переход под Краснопрудной улицей. Метро Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов обещают объединить, поэтому для пересадки выходить на улицу не понадобится.
Здание Ленинградского вокзала было построено в 1844–1851 годах по проекту Константина Тона. Ленинградский вокзал — «близнец» Московского вокзала в Петербурге, их здания отличаются лишь некоторыми особенностями.
Последняя реконструкция Ленинградского вокзала проходила с 2011 по 2013 год. Тогда в здании воссоздали дореволюционный интерьер, установили автоматические камеры хранения багажа и ручной клади, средства контроля и досмотра пассажиров, отремонтировали инженерные системы, а рядом сделали парковку на 250 автомобилей.