Съемки «Бэтмена-2» начнутся в конце 2025 года

Съемки сиквела «Бэтмена» Мэтта Ривза стартуют в конце этого года. Об этом исполнитель главной роли Роберт Паттинсон сообщил Variety на мировой премьере «Микки 17».
«Думаю, [съемки начнутся] в конце года. И я знаю, о чем он, но никому не могу сказать, но это очень круто. Это очень волнительно», — рассказал актер в беседе с изданием на красной дорожке на Лестер-сквер.
В новом фильме создателя «Паразитов» и «Сквозь снег» Пон Чжун Хо Паттинсон исполнил роль Микки Барнса, будущего кондитера, который становится «расходным сотрудником» в космической миссии. Его работа требует максимальной самоотдачи — неоднократно умирать, чтобы после каждой смерти быть «переизданным».
В конце прошлого года стало известно о переносе премьеры второго «Бэтмена» с октября 2026 года на октябрь 2027-го. Таким образом Warner Bros. освободила место для релиза в 2026 году предстоящего фильма Алехандро Г.Иньярриту и Тома Круза.
По словам главы DC Studios Джеймса Ганна, перенос «Бэтмена-2» также связан с продолжающейся работой над сценарием ленты. «Мэтт Ривз стремится сделать лучший фильм, какой только может, и никто не может точно сказать, сколько времени займет написание сценария», — написал режиссер.
«Бэтмен» вышел в 2022 году. Фильм заработал более 770 млн долларов по всему миру и получил высокие оценки. В 2024 году вышел спин-офф картины — сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом.