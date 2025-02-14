«Чудесная штука эта ваша жизнь»: Моргенштерн* выпустил рок-альбом «Alisher»

«Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи). Полировалась пластинка на чердаке рехаба в Израиле, инструменты дописывались в Москве, сводилось все братьями-близнецами в Петербурге.