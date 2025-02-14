«Чудесная штука эта ваша жизнь»: Моргенштерн* выпустил рок-альбом «Alisher»

Моргенштерн выпустил новый альбом под названием «Alisher». В него вошли пять треков в стиле альтернативного рока.
В них он затрагивает темы расставания, тоски по дому и трудности жизни. «„Дом“ — все, что спрятано в слове этом,/Стало просто сном./Я скитаюсь по всей планете/Вечным чужаком», — поет Моргенштерн в песне «Дом (Лондон, Прага, Ницца)».
На обложке пластинки — лицо Алишера без татуировок. Ранее он начал их сводить жидким азотом. По словам музыканта, он готовил музыку вместе со своей группой на студии в Грузии.
«Вокал записан в одиноких зашторенных комнатах и студиях по всему миру, иногда сквозь слезы (одна из моих популярных истерик случилась как раз на записи). Полировалась пластинка на чердаке рехаба в Израиле, инструменты дописывались в Москве, сводилось все братьями-близнецами в Петербурге.
И вот я сижу на крыше рехаба накануне Дня всех влюбленных и жду релиза с чашкой чая. Чудесная штука эта ваша жизнь! Приятного прослушивания», — написал рэпер в своих соцсетях.
* Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.