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Владельцы прав на Джеймса Бонда борются за использование его имени с дубайским застройщиком

Сегодня в 10:28
Фото: Columbia Pictures

Владельцы многомиллиардной франшизы о Джеймсе Бонде борются за контроль над именем супершпиона против дубайского застройщика, пишет The Guardian.

Австрийский бизнесмен Йозеф Кляйндинст строит курортный комплекс «Сердце Европы» стоимостью 5 миллиардов долларов на шести искусственных островах недалеко от побережья Дубая. Он подал ряд так называемых «исков об аннулировании на основании неиспользования», направленных на владельцев имени Джеймса Бонда.

Согласно законодательству Великобритании и ЕС, если марка защищена товарным знаком, но владелец не использует его в коммерческих целях в течение как минимум пяти лет, можно подать иск об аннулировании права собственности на имя.

«Он оспаривает ряд регистраций товарного знака Джеймса Бонда в Великобритании и Европейском союзе», — говорит Марк Кэддл, партнер фирмы Withers & Rogers, специализирующейся на интеллектуальной собственности.

«Основанием для подачи заявок в ЕС стало то, что Джеймс Бонд не использовался для товаров и услуг, которые он защищает, и, вероятно, это же основание для подачи заявок в Великобритании», — отметил он.

Миллиардер пытается оспорить регистрацию товарного знака на несколько вариантов имени супершпиона, включая: James Bond Special Agent 007, James Bond 007, James Bond, James Bond: World of Espionage и знаменитое изречение «Bond, James Bond».

Оспаривается неиспользование имени Джеймса Бонда в широком диапазоне «классов» товаров и услуг. К ним относятся «модели транспортных средств», «компьютерные программы и электронные комиксы», «электронные публикации» и дизайн, охватывающий такие сферы применения, как рестораны, коктейль-холлы и жилье.

Представитель компании Kleindienst подтвердил, что бизнесмен планирует использовать имя Бонда, если выиграет суд, и что «объявление будет сделано в ближайшее время».

Товарные знаки «Джеймс Бонд» официально зарегистрированы на американскую компанию Danjaq, которая совместно с Eon контролирует права на всемирный мерчендайзинг Джеймса Бонда.

Eon, британская производственная компания, ответственная за превращение Джеймса Бонда Яна Флеминга в одну из самых успешных кинофраншиз в истории, управляется Барбарой Брокколи и Майклом Г.Уилсоном, которые яростно защищают права на интеллектуальную собственность, связанную с 007.

Danjaq также совладелец авторских прав на существующие фильмы о Джеймсе Бонде наряду с MGM Studios.

«После даты подачи заявления об отмене иска у Danjaq есть два месяца, чтобы представить свои возражения. Если Danjaq захочет сохранить эти права, им придется обратиться в Бюро по товарным знакам, чтобы доказать, что они использовали Джеймса Бонда в оспариваемых областях в течение последних пяти лет», — разъяснил Кэддл.

«[Клейндинст], судя по всему, является застройщиком, базирующимся в Дубае, поэтому трудно понять, что он затевает с Бондом в Великобритании и Европе. У него должен быть какой‑то мотив», — добавил юрист.

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