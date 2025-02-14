«Я думал, что умер»: в Чили горбатый кит ненадолго заглотил проплывающего мимо каякера

«Я думал, что умер. Я думал, что оно съело меня, что оно проглотило меня», — отметил Адриан. По словам мужчины, он по-настоящему испугался только после того, как вынырнул на поверхность, опасаясь гибели в холодных водах или того, что кит причинит вред его отцу.