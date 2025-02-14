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«Я думал, что умер»: в Чили горбатый кит ненадолго заглотил проплывающего мимо каякера

Сегодня в 10:34
Фото: Thomas Kelley/Unsplash

В Чили горбатый кит ненадолго схватил каякера, а затем выплюнул его живым и невредимым. Инцидент засняли на камеру.

Спортсмен Адриан Симанкас катался на каяке со своим отцом Деллом в Баия-эль-Агила недалеко от маяка Сан-Исидро в Магеллановом проливе, когда неожиданно всплыл горбатый кит, который на несколько секунд проглотил Адриана и его желтый каяк.

Делл, находившийся всего в нескольких метрах от него, запечатлел этот момент на видео. «Сохраняйте спокойствие, сохраняйте выдержку», — сказал он, когда его сын выбрался из пасти кита.

«Я думал, что умер. Я думал, что оно съело меня, что оно проглотило меня», — отметил Адриан. По словам мужчины, он по-настоящему испугался только после того, как вынырнул на поверхность, опасаясь гибели в холодных водах или того, что кит причинит вред его отцу.

При этом Делл оставался сосредоточенным и успокаивал своего сына, борясь с собственным беспокойством. Пробыв в воде несколько секунд, Адриан сумел добраться до отцовского каяка, и ему быстро оказали помощь. Несмотря на испуг, оба вернулись на берег целыми и невредимыми.

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