В Китае открыли набор в «силы планетарной обороны» на фоне опасений столкновения астероида с Землей

В Китае открыли набор в «силы планетарной обороны» после увеличения риска столкновения астероида с Землей в 2032 году. Об этом сообщает The Guardian.
Государственное управление по науке, технологиям и промышленности в интересах национальной обороны Китая опубликовало вакансии в интернете. Идут поиски «молодых и целеустремленных выпускников», специализирующихся на аэрокосмической технике, международном сотрудничестве и обнаружении астероидов.
Всего ведомство разместило 16 вакансий, три из которых касались набора в «силы планетарной обороны». Подать заявку могут специалисты с технической квалификацией, недавно окончившие вуз. У них должна быть «твердая политическая позиция», и они должны поддерживать Коммунистическую партию Китая и ее идеологию. Им нужно будет проводить «исследования по мониторингу и раннему предупреждению приближения околоземных астероидов».
«Если вы преуспеете, вы герой, который спасет мир. Но никто не накажет вас за неудачу. В том смысле, что буквально никого не останется», — пошутил один из пользователей Weibo.
В конце января астрономы установили пристальное наблюдение за астероидом диаметром 100 метров. Вероятность столкновения с ним в декабре 2032 года составляет всего 1,3%, но этого оказалось достаточно, чтобы активировались глобальные группы реагирования на астероиды.
Если оценивать вероятность по Туринской шкале, то астроид имеет третью категорию. Больше него — четвертую — получил лишь Апофис в 2004 году. Сейчас астрономы пытаются определить траекторию космического камня, чтобы точно исключить риск столкновения, но это, оказывается, непросто.