В Китае открыли набор в «силы планетарной обороны» на фоне опасений столкновения астероида с Землей

Всего ведомство разместило 16 вакансий, три из которых касались набора в «силы планетарной обороны». Подать заявку могут специалисты с технической квалификацией, недавно окончившие вуз. У них должна быть «твердая политическая позиция», и они должны поддерживать Коммунистическую партию Китая и ее идеологию. Им нужно будет проводить «исследования по мониторингу и раннему предупреждению приближения околоземных астероидов».