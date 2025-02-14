Apple TV+ снимет сериал по книге «High Wire» от криминальной романистки Кэндис Фокс

Однако, предложив ей подвезти ее, Харви невольно втягивает их обоих в ужас. Они попадают в засаду, устроенную мстительной командой, и вынуждены надеть бронежилеты, чтобы выполнить ряд все более опасных заданий под угрозой взрыва.