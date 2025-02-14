Apple TV+ снимет сериал по книге «High Wire» от криминальной романистки Кэндис Фокс

Apple TV+ получила права на экранизацию книги «Высокая планка» («High Wire») от Кэндис Фокс. Об этом сообщает Deadline.
Проект находится на ранней стадии разработки, сценаристы еще не назначены. Исполнительным продюсером выступит Симонна Оверенд.
Книга австралийской криминальной романистки вышла в сентябре прошлого года. В центре сюжета — бывший солдат Харви Бак, который спешит на помощь своей умирающей девушке. По пути он встречает путешественницу Клэр Холланд, застрявшую на дороге из‑за сломанной машины.
Однако, предложив ей подвезти ее, Харви невольно втягивает их обоих в ужас. Они попадают в засаду, устроенную мстительной командой, и вынуждены надеть бронежилеты, чтобы выполнить ряд все более опасных заданий под угрозой взрыва.