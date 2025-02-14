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В Госдуме заметили путаницу с именем Жоржа Дантеса, убившего Пушкина, в документе правительства

Сегодня в 08:49
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре разобраться с путаницей имени Жоржа Дантеса в правительственном документе. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат от КПРФ Олег Смолин.

«Вячеслав Володин, председатель Госдумы, попросил Ольгу Михайловну Казакову, председателя комитета по культуре, провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти… то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена… именно в документе, этот документ — постановление правительства», — сказал Смолин.

Смолин заметил, что в постановлении правительства «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения находящихся в г. Санкт-Петербурге» указана неверная первая буква имени дуэлянта Пушкина. Там говорится: «место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э. обелиск 1937 год».

По мнению депутата, автор документа то ли «по глубокому невежеству, то ли по невнимательности» перепутал убийцу Пушкина Жоржа Дантеса и героя романа Александра Дюма «Граф Монте Кристо» Эдмона Дантеса.

«Фонтанка» пишет, что юристка Юлия Коновалова уже второй год добивается исправления этой ошибки. «Может быть, буква „Э“ на клавиатуре рядом с буквой „Ж“. А может, исполнитель тоже зачитывался романами Дюма. И даже есть версия, что это подтверждает теорию, будто А.С. Пушкин выжил и стал подписываться как А.Дюма», — пошутила она.

Впервые Коновалова заметила ошибку в 2023 году. На запрос Коноваловой в комитете Петербурга по охране памятников (КГИОП) ответили, что исправить ошибку не могут, пока не будут внесены изменения в постановление правительства. Там пообещали сообщить о проблеме в Минкульт. На следующий год юристка сама обратилась в ведомство, но там ей сказали, что запрос должен поступить от комитета. После этого она снова обратилась в КГИОП — и там снова заверили, что направили запрос. Документ при этом не изменился.

В КГИОП подтвердили «Фонтанке», что в документах присутствует ошибка, при этом отметили, что для ее исправления организовано проведение государственной историко-культурной экспертизы за внебюджетный счет.

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