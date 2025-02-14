В Госдуме заметили путаницу с именем Жоржа Дантеса, убившего Пушкина, в документе правительства

Впервые Коновалова заметила ошибку в 2023 году. На запрос Коноваловой в комитете Петербурга по охране памятников (КГИОП) ответили, что исправить ошибку не могут, пока не будут внесены изменения в постановление правительства. Там пообещали сообщить о проблеме в Минкульт. На следующий год юристка сама обратилась в ведомство, но там ей сказали, что запрос должен поступить от комитета. После этого она снова обратилась в КГИОП — и там снова заверили, что направили запрос. Документ при этом не изменился.