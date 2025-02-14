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В Подмосковье могут запретить продажу алкоголя во дворах

Сегодня в 07:30
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Московскую облдуму внесли законопроект о запрете продажи алкогольных напитков во дворах многоэтажных жилых домов. Это касается любого магазина, в том числе алкомаркета, передает РБК заявление губернатора региона Андрея Воробьева.

«Если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», — сказал Воробьев.

Следующим ограничением, которое может принять местная дума, станет запрет на продажу с ночи до утра. Подмосковные депутаты предлагают запрет на продажу спиртных напитков в общепитах, которые работают в жилых домах, с 23.00 до 8.00.

Воробьев понадеялся на принятие закона и поддержку правоохранителей. Если это случится, то запреты начнут действовать с 1 сентября.

Входы со стороны дворов в Подмосковье имеют более 3400 торговых точек, в которых продают алкоголь — с лицензией и без, пишет РБК со ссылкой на местный Минсельхоз.

С 1 марта ограничения начнут действовать в Вологодской области — часы продажи сократятся до двух часов в день, с 12.00 до 14.00. Но эти ограничения не действуют в выходные и праздничные дни. В Туве разрешение на продажу действует с 11.00 до 15.00, в Якутии — с 14.00 до 20.00. В Чечне же крепкий алкоголь можно купить только с 8.00 до 10.00.

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