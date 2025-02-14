В Подмосковье могут запретить продажу алкоголя во дворах

С 1 марта ограничения начнут действовать в Вологодской области — часы продажи сократятся до двух часов в день, с 12.00 до 14.00. Но эти ограничения не действуют в выходные и праздничные дни. В Туве разрешение на продажу действует с 11.00 до 15.00, в Якутии — с 14.00 до 20.00. В Чечне же крепкий алкоголь можно купить только с 8.00 до 10.00.