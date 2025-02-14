Тильда Суинтон получила «Золотого медведя» Берлинале

Награду Суинтон вручил режиссер «Конклава» Эдвард Бергер, который снимает ее в предстоящем фильме «Баллада о маленьком игроке». «Тильда Суинтон настолько хороша, что многие режиссеры снимают ее дважды, кроме Тодда Хейнса, и я думаю, что в будущем так и будет», — сказал Бергер, указав на Хейнса в толпе.