Тильда Суинтон получила «Золотого медведя» Берлинале

Тильда Суинтон получила «Золотого медведя» на церемонии открытия Берлинского кинофестиваля за жизненные достижения.
Награду Суинтон вручил режиссер «Конклава» Эдвард Бергер, который снимает ее в предстоящем фильме «Баллада о маленьком игроке». «Тильда Суинтон настолько хороша, что многие режиссеры снимают ее дважды, кроме Тодда Хейнса, и я думаю, что в будущем так и будет», — сказал Бергер, указав на Хейнса в толпе.
В своей речи актриса назвала фестиваль «безграничным царством, где нет политики исключения, преследования или депортации». Суинтон также призвала публику не отводить взгляда от «бесчеловечных вещей, что творятся на наших глазах».
В этом году Берлинале проходит на фоне политических потрясений в Германии в преддверии выборов 23 февраля. Выборы были отмечены ростом правого крыла партии «Альтернатива для Германии», которая вызвала споры своей антииммиграционной позицией.