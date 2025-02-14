Тильда Суинтон получила «Золотого медведя» Берлинале

Вчера / 18:41
Лекси Майнтри получила главную роль в приквеле «Блондинки в законе»
Сегодня / 08:03
Apple TV+ снимет сериал по книге «На пределе» от криминальной романистки Кэндис Фокс
Сегодня / 07:30
В Подмосковье могут запретить продажу алкоголя во дворах
Сегодня / 06:01
Netflix разрабатывает лайв-экшн-сериал по игре Dungeons & Dragons
Сегодня / 22:55
Мел Гибсон жалеет, что не согласился сыграть главную роль в «Гладиаторе»
Сегодня / 21:46
Самара Уивинг становится заложницей безумца в трейлере фильма «Ночь с психопатом»
Вчера / 20:53
В московском ресторане «Кофемания» произошла стрельба
Вчера / 20:45
Келли Роуленд сыграет в ромкоме «Relationship Goals» по книге Майкла Тодда
Вчера / 20:04
Имельда Стонтон снимется в экранизации романа «И сыновья» Дэвида Гилберта
Вчера / 19:47
Джефф Дэниелс сыграет главную роль в сериале «Дилетант» для Apple TV+
Вчера / 19:11
Hulu задумал сиквел «Рассказа служанки». В новом сериале вновь появится Энн Дауд в роли тетки Лидии
Вчера / 17:47
Режиссер «Правила съема: Метод Хитча»: Уилл Смит работает над сиквелом комедии
Вчера / 17:39
Сэди Синк спасает мир в трейлере рок-оперы «O’Dessa»
Вчера / 17:14
«Сияй, Мага»: в сети обсуждают «самый добрый мем» и пытаются найти его автора
Вчера / 16:46
14-летний «человек-калькулятор» побил шесть мировых рекордов за сутки
Вчера / 16:35
Актрисе Марисе Абеле потребовались месяцы, чтобы прийти в себя после роли Эми Вайнхаус
Вчера / 15:37
Джиган выступил хедлайнером на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы
Вчера / 15:37
Бен Аффлек объединяется с Джоном Бернталом в трейлере «Расплаты-2»
Вчера / 15:12
«Кольца власти» официально продлили на третий сезон
Вчера / 14:56
Правительство не поддержало законопроект о штрафах за призывы к домашнему насилию
Вчера / 14:51
«Воняет слабостью»: «Капитан Америка: Новый мир» не впечатлил критиков
Вчера / 14:42
Петер Стормаре возвращается в «Дожить до рассвета» в новом трейлере экранизации
Вчера / 14:19
Прокурор запросил для Блиновской шесть лет колонии
Вчера / 14:15
X заплатит Дональду Трампу 10 млн долларов за блокировку аккаунта после штурма Капитолия
Вчера / 13:54
Сицилийские мафиози пожаловались на недостаток персонала
Вчера / 13:37
Зоопарк Нью-Йорка выставит на аукцион картины, нарисованные пингвинами и жирафом
Вчера / 13:22
В здании Центрального телеграфа разместят кампус Центрального университета
Вчера / 13:02
Ральф Маккьо назвал Уильяма Забку одним из своих лучших друзей

Тильда Суинтон получила «Золотого медведя» Берлинале

Сегодня в 07:28
Фото: Paramount Pictures

Тильда Суинтон получила «Золотого медведя» на церемонии открытия Берлинского кинофестиваля за жизненные достижения.

Награду Суинтон вручил режиссер «Конклава» Эдвард Бергер, который снимает ее в предстоящем фильме «Баллада о маленьком игроке». «Тильда Суинтон настолько хороша, что многие режиссеры снимают ее дважды, кроме Тодда Хейнса, и я думаю, что в будущем так и будет», — сказал Бергер, указав на Хейнса в толпе.

В своей речи актриса назвала фестиваль «безграничным царством, где нет политики исключения, преследования или депортации». Суинтон также призвала публику не отводить взгляда от «бесчеловечных вещей, что творятся на наших глазах».

В этом году Берлинале проходит на фоне политических потрясений в Германии в преддверии выборов 23 февраля. Выборы были отмечены ростом правого крыла партии «Альтернатива для Германии», которая вызвала споры своей антииммиграционной позицией.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами