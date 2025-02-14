Netflix разрабатывает лайв-экшн-сериал по игре Dungeons & Dragons

Вчера / 18:41
Лекси Майнтри получила главную роль в приквеле «Блондинки в законе»
Сегодня / 08:03
Apple TV+ снимет сериал по книге «На пределе» от криминальной романистки Кэндис Фокс
Сегодня / 07:30
В Подмосковье могут запретить продажу алкоголя во дворах
Сегодня / 07:28
Тильда Суинтон получила «Золотого медведя» Берлинале
Сегодня / 22:55
Мел Гибсон жалеет, что не согласился сыграть главную роль в «Гладиаторе»
Сегодня / 21:46
Самара Уивинг становится заложницей безумца в трейлере фильма «Ночь с психопатом»
Вчера / 20:53
В московском ресторане «Кофемания» произошла стрельба
Вчера / 20:45
Келли Роуленд сыграет в ромкоме «Relationship Goals» по книге Майкла Тодда
Вчера / 20:04
Имельда Стонтон снимется в экранизации романа «И сыновья» Дэвида Гилберта
Вчера / 19:47
Джефф Дэниелс сыграет главную роль в сериале «Дилетант» для Apple TV+
Вчера / 19:11
Hulu задумал сиквел «Рассказа служанки». В новом сериале вновь появится Энн Дауд в роли тетки Лидии
Вчера / 17:47
Режиссер «Правила съема: Метод Хитча»: Уилл Смит работает над сиквелом комедии
Вчера / 17:39
Сэди Синк спасает мир в трейлере рок-оперы «O’Dessa»
Вчера / 17:14
«Сияй, Мага»: в сети обсуждают «самый добрый мем» и пытаются найти его автора
Вчера / 16:46
14-летний «человек-калькулятор» побил шесть мировых рекордов за сутки
Вчера / 16:35
Актрисе Марисе Абеле потребовались месяцы, чтобы прийти в себя после роли Эми Вайнхаус
Вчера / 15:37
Джиган выступил хедлайнером на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы
Вчера / 15:37
Бен Аффлек объединяется с Джоном Бернталом в трейлере «Расплаты-2»
Вчера / 15:12
«Кольца власти» официально продлили на третий сезон
Вчера / 14:56
Правительство не поддержало законопроект о штрафах за призывы к домашнему насилию
Вчера / 14:51
«Воняет слабостью»: «Капитан Америка: Новый мир» не впечатлил критиков
Вчера / 14:42
Петер Стормаре возвращается в «Дожить до рассвета» в новом трейлере экранизации
Вчера / 14:19
Прокурор запросил для Блиновской шесть лет колонии
Вчера / 14:15
X заплатит Дональду Трампу 10 млн долларов за блокировку аккаунта после штурма Капитолия
Вчера / 13:54
Сицилийские мафиози пожаловались на недостаток персонала
Вчера / 13:37
Зоопарк Нью-Йорка выставит на аукцион картины, нарисованные пингвинами и жирафом
Вчера / 13:22
В здании Центрального телеграфа разместят кампус Центрального университета
Вчера / 13:02
Ральф Маккьо назвал Уильяма Забку одним из своих лучших друзей

Netflix разрабатывает лайв-экшн-сериал по игре Dungeons & Dragons

Сегодня в 06:01
Фото: Gian-Luca Riner/Unsplash

Netflix разрабатывает лайв-экшн-сериал по игре «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons). Об этом сообщает Variety.

Ранее студия Paramount+ уже заказывала сериал «Подземелья и драконы», но его разработка была отменена из‑за стратегических изменений и продажи Hasbro студии eOne.

Проект от Netflix называется «Забытые королевства» («The Forgotten Realms»), в честь знаменитого сеттинга кампании DnD. В качестве сценариста, шоураннера и продюсера выступит Дрю Кревелло, который ранее был назначен шоураннером проекта Paramount+.

Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась в 1974 году, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами