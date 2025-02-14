Netflix разрабатывает лайв-экшн-сериал по игре Dungeons & Dragons

Netflix разрабатывает лайв-экшн-сериал по игре «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons). Об этом сообщает Variety.
Ранее студия Paramount+ уже заказывала сериал «Подземелья и драконы», но его разработка была отменена из‑за стратегических изменений и продажи Hasbro студии eOne.
Проект от Netflix называется «Забытые королевства» («The Forgotten Realms»), в честь знаменитого сеттинга кампании DnD. В качестве сценариста, шоураннера и продюсера выступит Дрю Кревелло, который ранее был назначен шоураннером проекта Paramount+.
Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась в 1974 году, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.