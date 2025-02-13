Мел Гибсон жалеет, что не согласился сыграть главную роль в «Гладиаторе»

«Ты вспоминаешь и думаешь „Что ж, хотел бы я сделать это“. Ридли приходил ко мне с „Гладиатором“, и я не сыграл эту роль. Я снимал „Патриота“, так что не мог сняться в „Гладиаторе“, и Расселл получил роль. Он проделал отличную работу», — сказал Гибсон.