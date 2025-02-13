Мел Гибсон жалеет, что не согласился сыграть главную роль в «Гладиаторе»

Американскому актеру Мелу Гибсону жаль, что он не сыграл главную роль в фильме «Гладиатор» Ридли Скотта, хотя ему ее предлагали. В этом он признался на коференции Megacon в Орландо, сообщил Screen Rant.
Гибсон не смог поучаствовать в пеплуме, поскольку в это же время снимался в картине «Патриот» Роланда Эммериха. Теперь, когда актер вспоминает о предложении Скотта, он сожалеет, что вынужден был отказаться от роли Максимуса.
«Ты вспоминаешь и думаешь „Что ж, хотел бы я сделать это“. Ридли приходил ко мне с „Гладиатором“, и я не сыграл эту роль. Я снимал „Патриота“, так что не мог сняться в „Гладиаторе“, и Расселл получил роль. Он проделал отличную работу», — сказал Гибсон.
На момент съемок «Гладиатора» Гибсон был гораздо более успешен, чем Рассел Кроу, который в итоге сыграл Максимуса. Как отмечает издание, с ним фильм мог бы выйти совсем другим — не в последнюю очередь благодаря опыту Гибсона как режиссера.
«Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году. Он получил 12 номинаций на премию «Оскар» и выиграл пять наград. Статуэтку получил в том числе Кроу за лучшую мужскую роль. Гибсон не был номинирован на премию за «Патриота».