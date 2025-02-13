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Самара Уивинг становится заложницей безумца в трейлере «Ночь с психопатом»

Сегодня в 21:46
Кадр: Magnolia Pictures & Magnet Releasing/YouTube

На ютуб-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing опубликовали трейлер фильма «Ночь с психопатом» («Borderlune»), в котором снялась звезда триллеров «Я иду искать» и «Нянька» Самара Уивинг.

В новой ленте она сыграла всемирно известную поп-звезду Софию, которую преследует жестокий социопат Пол, сбежавший из психиатрической больницы. Маньяк берет Софию в заложницы в ее собственном доме.

Пол верит, что они с певицей собираются пожениться. Мужчина отчаянно пытается доказать свою преданность девушке, а София просто пытается пережить ночь. Со временем Пол становится все более неуравновешенным, а его фантазии — более опасными.

На помощь Софии приходит ее телохранитель. Вместе с ним девушка выясняет, что бороться ей предстоит не только за жизнь, но и за свой рассудок перед растущей группой зловещих сообщников ее пленителя.

В актерский состав картины, помимо Уивинг, вошли Рэй Николсон («Лакричная пицца»), Джимми Фейлс («Последний черный в Сан-Франциско»), Альба Баптишта («Миссис Харрис едет в Париж») и Эрик Дейн («Марли и я»).

Режиссером фильма и его сценаристом стал Джимми Уорден, известный по фильмам «Кокаиновый медведь» и «Няня. Королева проклятых». «Ночь с психопатом» выйдет в кино 14 марта.

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