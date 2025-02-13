В московском ресторане «Кофемания» произошла стрельба

В ресторане «Кофемания» Кутузовском проспекте в Москве произошла стрельба. Об этом сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».
Согласно сообщению, стрельбу устроил неизвестный мужчина с пистолетом. По информации гастроэксперта Александра Сысоева, в ресторане произошел конфликт между людьми.
Пострадавших среди персонала и гостей нет, отметил Сысоев. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы.
На страницах «Кофемании» в соцсетях подтвердили информацию об инциденте. Там также написали, что пострадавших среди посетителей не сотрудников нет, а личности участников конфликта неизвестны.
«Мы будем держать вас в курсе по мере выяснения ситуации», — пообещали представители ресторана.