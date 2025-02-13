Келли Роуленд сыграет в ромкоме «Relationship Goals» по книге Майкла Тодда

Американская певица и актриса Келли Роуленд, известная по хоррору «Мои волосы хотят убивать» и сериалу «Империя», сыграет главную роль в ромкоме «Relationship Goals». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставят по книгу Майкла Тодда «Relationship Goals: How to Win at Dating, Marriage, and Sex». Партнерами Роуленд по картине станут Метод Мэн, он же Клифф Смит («Сапожник», «Шафт»), Робин Тиди («Дом с паранормальными явлениями») и Энни Гонсалес («Красотки в бегах»).
Будущая лента описывается как «забавная и вдохновляющая романтическая комедия о поиске вечной любви и поддержании здоровых отношений на каждом этапе ухаживаний». Ее сценарий написали Лора Леккос, Майкл Эллиот и Кори Тайнан.
Исполнительными продюсерами проекта станут Роуленд, Барт Липтон и ДеВон Франклин. Линда Мендоса станет режиссером картины. Ранее она работала над эпизодами «Бруклин 9-9», «Клиники», «Дурнушки Бэтти» и «В лучшем мире».