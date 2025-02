Келли Роуленд сыграет в ромкоме «Relationship Goals» по книге Майкла Тодда

Фильм поставят по книгу Майкла Тодда «Relationship Goals: How to Win at Dating, Marriage, and Sex». Партнерами Роуленд по картине станут Метод Мэн, он же Клифф Смит («Сапожник», «Шафт»), Робин Тиди («Дом с паранормальными явлениями») и Энни Гонсалес («Красотки в бегах»).