Имельда Стонтон снимется в экранизации романа «И сыновья» Дэвида Гилберта

Прошло почти 20 лет с тех пор, как некий инцидент разрушил их семью. За это время каждый из мальчиков Эндрю вырос и оказался в круговороте своих собственных проблем. Отец решает раскрыть сыновьям нечто столь поразительное, что просто не может быть правдой.