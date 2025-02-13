Имельда Стонтон снимется в экранизации романа «И сыновья» Дэвида Гилберта

Английская актриса Имельда Стонтон, известная по франшизе «Гарри Поттер» и сериалу «Корона», снимется в экранизации романа «И сыновья» Дэвида Гилберта. Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит аргентинский режиссер Пабло Траперо, снявший картины «Гавана, я люблю тебя» и мини-сериал «НольНольНоль». Киноадаптацию выпустит продакшн-компания Bankside Films.
В проекте поучаствуют актеры Джонни Флинн («Рипли»), Доминик Уэст («Колетт»), Анна Гейслерова («Антропоид»), Артур Конти («Битлджус Битлджус»), Билл Найи («Реальная любовь»), Ноа Джуп («Тихое место 2») и Джордж Маккей («1917»).
Найи сыграет Эндрю, известного романтиста, чья первая книга мгновенно стала классикой и создала культ вокруг ее автора. Однажды герой просыпается с желанием наладить разрушенные отношения с близкими и приглашает троих своих сыновей.
Прошло почти 20 лет с тех пор, как некий инцидент разрушил их семью. За это время каждый из мальчиков Эндрю вырос и оказался в круговороте своих собственных проблем. Отец решает раскрыть сыновьям нечто столь поразительное, что просто не может быть правдой.
Продюсерами ленты станут Кристина Пиовесан и Эмили Куласа из Elevation Pictures. В разработке картины также поучаствуют компании Tricky Knot и Maven Screen Media. Сценарий написали Траперо и лауреатка премии «Оскар» Сара Полли.